  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۹:۲۲

جمع آوری انرژی خورشید از ماه

ساخت کمربند بزرگی از پانل خورشیدی به دور ماه

ساخت کمربند بزرگی از پانل خورشیدی به دور ماه

یک شرکت مهندسی در ژاپن قصد دارد یک کمربند از پانل خورشیدی را به طول 10 هزار و 941 کیلومتر به دور استوای ماه ببندد تا آن را به یک ایستگاه پانل خورشیدی بزرگ تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مهندسان شرکت شیمیزو  این حلقه ی خورشیدی عظیم 400 کیلومتر پهنا دارد و  توسط روبات های کنترل از راه دور ساخته خواهد شد.

این حلقه از پانل خورشیدی، می تواند 13 هزار ترا وات انرژی خورشیدی را جمع آوری کرده و به شکل امواج میکرو و لیزر به زمین ارسال کند تا انسان از روی زمین آن را برای استفاده در شبکه برق ملی به الکتریسته تبدیل کند.

بر اساس اعلام این شرکت بزرگ مهندسی عمران و ساخت و ساز، خط استوای ماه در معرض نور خورشید قرار دارد و در آنجا خبری از مشکلاتی که در زمین در رابطه با تولید انرژی خورشیدی وجود دارد، نیست.

این شرکت قصد دارد این طرح را در سال 2020 به صورت پایلوت عرضه و در سال 2035 آن را اجرایی کنند.

کد مطلب 2185506

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