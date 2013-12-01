ساخت کمربند بزرگی از پانل خورشیدی به دور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مهندسان شرکت شیمیزو این حلقه ی خورشیدی عظیم 400 کیلومتر پهنا دارد و توسط روبات های کنترل از راه دور ساخته خواهد شد.

این حلقه از پانل خورشیدی، می تواند 13 هزار ترا وات انرژی خورشیدی را جمع آوری کرده و به شکل امواج میکرو و لیزر به زمین ارسال کند تا انسان از روی زمین آن را برای استفاده در شبکه برق ملی به الکتریسته تبدیل کند.

بر اساس اعلام این شرکت بزرگ مهندسی عمران و ساخت و ساز، خط استوای ماه در معرض نور خورشید قرار دارد و در آنجا خبری از مشکلاتی که در زمین در رابطه با تولید انرژی خورشیدی وجود دارد، نیست.

این شرکت قصد دارد این طرح را در سال 2020 به صورت پایلوت عرضه و در سال 2035 آن را اجرایی کنند.