هشدار درباره روند رو به افزایش رفتارهای پرخطر جنسی/ افزایش 13 برابری آمار ایدز

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز جهانی ایدز گفت: از سال 1988 اول دسامبر مصادف با دهم آذر ماه به عنوان روزجهانی ایدز نامگذاری شده است و هر سال شعاری برای آن تعیین می شود که در سال 2012 میلادی شعار آن بر محور "پیشگیری وکنترل ایدز در نوجوانان و جوانان" در دنیا اعلام شد.

وی در باره آمار ایدز گفت: طبق آمار اعلام شده در دنیا حدود 75 میلیون نفر افراد مبتلا به اچ.آی.وی و ایدز شناسایی شدند. در حالیکه این آمار در سال 2000 میلادی (سال 1380) حدود40 میلیون نفر بود. در حال حاضر در ایران تعداد این افراد به 27041 نفر می رسد. آماری که اگر حداقل با ضریب4 محاسبه شود به بیش از 100 هزارنفر می رسد در حالیکه آمار این افراد در سال 1380 تعداد3688 نفر بود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: فعال ترشدن مراکزی که این افراد مراجعه می کنند از قبیل مراکز ارائه کننده خدمات به معتادین را می توان یکی ازدلایل این افزایش دانست. این افرایش آمار افراد شناسایی شده در ایران طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت، حدود 9 برابر میانگین در دنیا از سال 2000 تا 2012 است که باید پذیرفت بسیار نگران کننده است.

به گفته وی، طبق همین آمار در ایران در سال 1380 حدود 403 نفر وارد مرحله بیماری شده بودند. این رقم اکنون 5411 نفر است. همچنین در سال 80، 364 مورد فوتی به دلیل این بیماری داشتیم که این رقم اکنون به 5000 نفر رسیده است. در حالی آمار ایدز در ایران افزایش داشته که براساس آمارهای جهانی از سال 2005 تا حالا تعداد مبتلایان به این بیماری 30 درصد کم شده است و پیش بینی می شود جمعیت 35 میلیونی مبتلایان به ایدز تا سال 2015 به 15 میلیون نفر کاهش پیدا کند.

موسوی چلک گفت: بررسی راههای انتقال نشان می دهد که از سال 1365 تاکنون حدود 69 درصد ازطریق استفاده از سرنگ آلوده بصورت مشترک و 12.5 درصد نیز از طریق روابط جنسی محافظت نشده مبتلا شدند. در حالیکه این راههای انتقال درمیان کسانی که فقط در سال 1390 مبتلا شدند زنگ خطر را نشان می دهد. یعنی اگر از میان کل افراد شناسایی شده تاکنون حدود 69 درصد از طریق سرنگ آلوده بوده، در سال 91 این آمار به 52 درصد کاهش پیدا کرده است و روابط جنسی محافظت نشده از 12.5به حدود 37 درصد افزایش پیداکرده است.

وی با اشاره به اینکه همچنان باید روی پیشگیری از ایدز ازطریق استفاده ازسرنگ آلوده بصورت مشترک در کنار پیشگیری ازطریق روابط جنسی محافظت نشده کارکرد، افزود: با توجه به نگرانی که از گرایش مجدد به هروئین در کشور وجود دارد اگر اقدام موثری انجام ندهیم در آینده این آمار افزایش خواهدیافت. بنابراین برنامه های پیشگیری لازم است در هر دو زمینه باشد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: با توجه به کاهش سن افراد مبتلا به ایدز در دنیا، شعار جهانی امسال هم ما متمرکز بر پیشگیری در نوجوانان و جوانان تعیین شده است. در کشور ما هم باید در این زمینه فعال تر از قبل کار شود آموزش پیشگیری از روابط جنسی محافظت شده(ایمن) و عوارض استفاده از سرنگ مشترک برای تزریق مواد مخدر برای این گروه از تابو بودن خارج شود و از تمام ظرفیتهای موجود در بخش های دولتی و غیر دولتی برای آموزش صحیح و مستمر استفاده شود. گرچه اقدامات خوبی هم انجام شده اما باید پذیرفت که برای پیشگیری از ایدز لازم است که جدی تر کار کنیم و منابع لازم را هم تامین کنیم.