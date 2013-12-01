به گزارش خبرنگار مهر، اول دسامبر برابر با دهم آذر به نام روز جهانی ایدز نامگذاری شده، در این روز فعالان مدنی و سلامت با هدف افزایش بودجه‌ مبارزه با اين بيماري و آگاهی مردم، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها برنامه هایی همگانی برگزار می کنند تا به همگان یادآور شوند که ایدز هنوز وجود دارد و سالانه نیز هزاران نفر را به کام مرگ می فرستد.

نماد بیماری ایدز روبانی قرمز به صورت پاپیون است؛ روبانی که اکنون به گردن بیش از 35 میلیون نفر در دنیا و حدود 30 هزار نفر در ایران آویخته شده و از آن جایی که این روبان نماد همیاری با افراد مبتلا به HIV یا ایدز هست؛ بسیاری از کسانی که به این بیماری نیز مبتلا نیستند برای همدردی و همیاری مبتلایان، در روزهایی خاص چون دهم آذر این روبان را به گردن می آویزند.

35 میلیون نفر در جهان و 30 هزار نفر در این ایران، کسانی هستند که بیماری ایدز آنها شناسایی و ثبت شده است؛ حال آنکه تقریبا پنج برابر این تعداد( بسته به محل زندگی و شاخص های سلامت) خود به ویروس HIV آلوده بوده و از آن خبر ندارند.

ویروس HIV عمدتا از طریق آمیزش جنسی محافظت نشده، انتقال خون و سرسوزن آلوده و از مادر به فرزند در طول بارداری، زایمان یا شیردهی منتقل می شود؛ در کشور ما گفته می شود انتقال از سرنگ آلوده و استفاده از سرنگ مشترک در بین معتادان تزریقی بیشترین عامل انتقال این ویروس است اما بنا به گفته های اخیر محمدمهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اکنون میزان انتقال این عفونت در کشور از طریق تماس جنسی از مرز 30 درصد عبور کرده است؛ به طوری که از 10 درصد پنج سال گذشته به 30 درصد کنونی رسیده است.

در خراسان شمالی اما مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری از سال 90 در سه شهرستان بجنورد، شیروان و اسفراین فعال شده؛ مراکزی که خدماتی چون مشاوره، مراقبت و درمان، پیشگیری و کاهش آسیب را به افراد در معرض خطر و مبتلا به ایدز ارائه می‌دهد.

با فعالیت این مرکز تاکنون 55 بیمار مبتلا به ایدز در خراسان شمالی شناسایی شده که از این تعداد 20 نفر در این سه سال جان خود را از دست داده و 35 نفر نیز با این بیماری زندگی می کنند.

ايدز را دريابيم

مهدي محمدي متخصص بيماري‌هاي عفوني در گفتگو با خبرنگار مهر، مي گويد: چند سالي است كه موج سوم گسترش ايدز در ايران به راه افتاده، موجي كه علت اصلي آن افزایش روابط جنسی کنترل نشده است.

محمدي اظهار مي‌كند: تا چند سال پيش مهم‌ترين عامل انتقال ويروس ايدز در ايران استفاده از سرنگ مشترك در بيماران تزريقي بود در حالي كه اكنون بر اساس آمار وزارت بهداشت ميزان انتقال ایدز از طریق روابط جنسی ناسالم از مرز 30 درصد عبور کرده است.

به گفته وي در اين زمينه لازم است برنامه‌هاي آموزشي و اطلاع‌رساني در بين جوانان و نوجوانان به صورت جدي پيگيري شود چرا كه بر اساس آمار موجود بخش قابل توجهي از مبتلايان به ايدز در دنيا و ايران را جوانان و نوجوانان تشكيل مي دهند.

محمدي اضافه كرد: اين قشر به علت احساساتي بودن، كنترل كمتري بر روي رفتارهاي جنسي خود داشته و به همين دليل هم كمبود آگاهي آنها در زمينه ايدز و ديگر بيماري هاي مقاربتي بسيار خطرناك است.

او اظهار مي كند: همچنين اين قشر از جامعه به علت واهمه از انگ و تبعيض ناشي از عفونت، در صورتي كه متوجه بيماري خود شوند هم تن به درمان و مراقبت نمي‌دهند و اين موضوع آنها را آسيب پذيرتر كرده است.

محمدي مي‌گويد: اگر اين بيماري در نوجوانان و جوانان در وقت مناسب شناسايي شود مي‌توان با اقدامات درماني و مشاوره‌اي، طول مدت عمر آنها را افزايش داد.

وی اضافه مي‌كند: برخي از بيماران هستند كه بيش از 25 سال با اين بيماري زندگي مي كنند اما به دليل درمان مناسب، زندگي طبيعي دارند.

این متخصص بيماري‌هاي عفوني با بيان اين كه شناسايي زودهنگام، احتمال انتقال ويروس ايدز را كاهش مي‌دهد، مي‌افزايد: شناسايي اين بيماري خود نوعي پيشگيري محسوب مي‌شود.

محمدي مي‌گويد: امسال در خراسان شمالي هشت مورد جديد بيمار HIV مثبت شناسايي شده كه سه مورد از اين افراد كودك هستند و همه اين كودكان نيز ويروس را از مادران خود دريافت كرده اند، به گفته وي اين مسئله نشان مي‌دهد كه بايد در زمينه انتقال عفونت HIV از مادران به کودکان برنامه‌هاي آموزشي و اطلاع رساني مناسبي اجرا شود.

اين متخصص بيماري هاي عفوني اظهار مي كند: اگر مادران در دوران بارداري متوجه بيماري خود شوند و مراقبت ها و پيشگيري‌هاي لازم انجام شود؛ مي‌توان احتمال انتقال بيماري به كودك را به صفر رساند.

او اظهار مي‌كند: بر اساس آمار مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اكنون در كشور ما 27 بيمار HIV مثبت شناسايي شده اما بر اساس مدل هاي رياضي پنج برابر اين تعداد شناسايي نشده‌اند.

محمدي مي‌گويد: در اين زمينه وظايفي در بخش آموزش، پيشگيري و درمان بر عهده سازمان‌های مختلفي از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و... گذاشته شده اما به نظر مي‌رسد برنامه‌هايي كه دستگاه‌هاي مزبور در اين زمينه اجرا مي‌كنند در هماهنگي و همپوشاني هم نيستند.

به گفته اين متخصص بيماري هاي عفوني با وجود اين اقدامات باز هم بهترين عامل براي جلوگيري از ابتلا به اين بيماري خود اشخاص هستند.

زنان و كودكان قربانيان بي گناه ايدز

کارشناس مسئول دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: در این استان از سال 90 تاکنون 55 بیمار مبتلا به ویروس شناسایی شده اند که از این تعداد 35 نفر اکنون با این بیماری به حیات خود ادامه می دهند.

رضا فاضلی می‌افزاید: 25 نفر از این تعداد مرد و 10 نفر هم زن هستند، او اظهار می کند: این افراد اکنون مراقبت‌های درمانی مرکز مشاوره درمانی واقع در سه شهرستان بجنورد، شیروان و اسفراین را دریافت می کنند.

به گفته وي میانگین سنی بیشتر افراد مبتلا به ايدز در خراسان شمالي بین 25 تا 42 سال است.

فاضلی که خود کارشناس مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری بجنورد نیز هست، عنوان می‌کند: امسال هشت بیمار مبتلا به ایدز در خراسان شمالی شناسایی شدند که سه نفر از آنها کودک هستند و اين مسئله يك زنگ خطر جدي به شمار مي رود.

او در ادامه با اشاره به این که در این مراکز آزمایشات تشخیص ویروس ایدز به صورت رایگان و محرمانه انجام می‌شود، می‌گوید: در این مراکز خدمات مشاوره، مراقبت و درمان، پیشگیری و کاهش آسیب به افراد در معرض خطر و مبتلا به ایدز ارائه می شود.

این مسئول اضافه می کند: در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان خدماتی از جمله مشاوره‌های بالینی، واکسیناسیون، تنظیم خانواده و ارجاع به مراکز حمایتی تخصصی و آزمایشگاهی و نیز توزیع متادون هم ارائه می شود.

به گفته فاضلی کسانی که به ابتلا به این بیماری مشکوک هستند می توانند با مراجعه حضوری به این مراکز، تست محرمانه و رایگان ایدز بدهند و نسبت به سلامت و یا بیماری خود اطمینان به دست بیاورند.

او می‌افزاید: اکنون روزانه به‌طور میانگین حدود 50 نفر به این سه مرکز مراجعه می کنند، فاضلی اظهار می کند: اکثر کسانی که برای تست ایدز به این مراکز می‌آیند مردان جوان 18 تا 34 ساله هستند.

شيوع ايدز در بين زنان خراسان شمالي سه برابر ميانگين كشوري است

کارشناس مسئول دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی مي‌افزايد: هم اكنون بر اساس آمار موجود 11 درصد از مبتلايان به ايدز در كشور زنان و 89 درصد مردان هستند اما در خراسان شمالي اين آمار متفاوت است.

فاضلي اظهار مي‌كند: اكنون در استان 28 درصد از مبتلايان به ايدز را بانوان تشكيل مي دهند و اين مسئله لزوم افزايش فعاليت‌هاي آموزشي در اين بخش را گوشزد مي كند.

وي اين زنان را قربانيان بي‌گناه ايدز مي‌نامند و مي‌گويد: اكثر اين بانوان بيماري ايدز را از همسران خود دريافت كرده‌اند، همسراني كه غالب آنها معتاد بوده و با استفاده از سرنگ مشترك تزريق به اين بيماري مبتلا شده‌اند.

فاضلي عنوان مي كند: اكنون در خراسان شمالي استفاده از سرنگ مشترك تزريق در مصرف‌کنندگان مواد مخدر و انتقال از طریق همسر مهمترین علل شیوع این بیماری محسوب مي شوند.

او بر لزوم افزايش آموزش، اطلاع رساني و پيشگري در مورد ايدز در جامعه تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: در اين بخش دستگاه هايي چون صدا و سيما و رسانه هاي مكتوب و مجازي، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ... مي توانند نقش قابل توجهي داشته باشند.