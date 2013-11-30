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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۳

پرونده لیگ تیراندازی با کمان دوشنبه بسته می‌شود

پرونده لیگ تیراندازی با کمان دوشنبه بسته می‌شود

رقابتهای هفته پایانی لیگ تیراندازی با کمان روز دوشنه برگزار می‌شود تا چهره قهرمان این فصل نمایان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون تیراندازی با کمان مسابقات هفته پایانی از ساعت 9 صبح روز دوشنبه یازدهم آذرماه در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی آغاز می‌‍شود و تا ساعت 15 همان روز ادامه خواهد یافت تا بدین ترتیب چهره قهرمان فصل نمایان شود.

تیم‌های بانک قوامین(ناجا)، افق سپید تهران، بانک ملی گلستان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، هیات تیراندازی با کمان زنجان، نفت امیدیه، ترانه دریای آبی گیلان، همیاری شهرداری‌های شهرکرد، کیش، دهکده کمانداران کردستان، هیات تیراندازی با کمان قزوین و بافق یزد در روز پایانی لیگ برتر کمانداران حضور خواهند داشت.

مسابقات روز پایانی در دو بخش آقایان و بانوان و در قالب 12 تیم در دو رشته ریکرو و کامپوند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2185584

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