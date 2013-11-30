به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری امروز پس از بازدید از مناطق زلزله زده استان بوشهر در جمع خبرنگاران از سفر به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس "عسلویه" به منظور بازدید از آخرین وضعیت طرح توسعه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد.



در این سفر یک روزه، آیت الله حسینی بوشهری نماینده مردم بوشهر در مجلس خبرگان رهبری، رحمانی فضلی وزیر کشور، آخوندی وزیر راه و شهرسازی، بیژن زنگنه وزیر نفت و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رییس جمهور، رئیس کابینه دولت تدبیر و امید را همراهی می کنند.



بیژن زنگنه وزیر نفت در دومین سفر خود به عسلویه در دولت جدید با بیان اینکه زمستان امسال قطعی گاز نداریم با اشاره از راه اندازی پالایشگاه فاز 15 و 16 با استفاده از گاز تولیدی فاز 6 تا 8 پارس جنوبی خبر داد و گفته است: امسال ظرفیت پالایش گاز پارس جنوبی 25 میلیون مترمکعب با استفاده از گاز سایر فازها افزایش می‌یابد.



به گزارش مهر، اولین ردیف شیرین سازی فاز 15 و 16 پارس جنوبی که در دولت دهم راه‌اندازی شده بود به دلیل کمبود شدید گاز در آستانه فصل زمستان با استفاده از گاز فاز 6 تا 8 پارس جنوبی بار دیگر در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.



با گذشت 77 ماه از آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی از روز گذشته تولید گاز در یکی از ردیف‌های شیرین سازی پالایشگاه این مگا پروژه گازی هفته گذشته آغاز شده است.



گاز مورد نیاز اولین ردیف شیرین سازی گاز پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی به دلیل آماده نبودن سکوها و چاه های دریایی این پروژه مشترک از فاز 6 تا 8 پارس جنوبی تامین شده است.



با افزایش مصرف گاز مشترکان خانگی از روز گذشته گاز ترش فاز 6 تا 8 پارس جنوبی که باید در مخازن نفتی و به منظور افزایش ضریب بازیافت تزریق شود به اولین ردیف شیرین سازی گاز پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی منتقل شده است.



در حال حاضر با انتقال گازهای ترش فاز 6 تا 8 پارس جنوبی به پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی به طور متوسط روزانه 10 تا 12 میلیون مترمکعب گاز شرین سازی و برای تامین گاز مشترکان خانگی به شبکه سراسری تزریق می‌شود.



با این افزایش ظرفیت پالایش گاز و محدود کردن تزریق گاز به مخازن نفتی، پیش بینی می‌شود پایداری شبکه گاز کشور افزایش یابد و مشکلی برای قطعی و یا افت فشار گاز در سطح شبکه سراسری ایجاد نشود.