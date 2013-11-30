نشست معاونان و مدیران باشگاه استقلال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، جلسه شورای معاونان این باشگاه صبح امروز شنبه برگزار شد. این نشست با حضور تمامی معاونان و مدیران بخش‌های مختلف استقلال از ساعت 9:30 صبح آغاز شد.

علی فتح‌الله‌زاده، غلامحسین مظلومی، علی جباری، منصور پورحیدری، اصغر حاجیلو، امیر قلعه‌نویی، علی نظری، کامران منزوی، بهرام امیری، علی امیری، دکتر امین نوروزی، میرشاد ماجدی، امیر عرب، سیدمهدی علوی، حجت‌الاسلام احمد مالک، محمود قاسمی، محمد سررشته‌داری، علیرضا اسدی، محسن بزرگی، امیر رفیعی، مرتضی کامرانی و محمد نوری‌فر حاضران در این جلسه بودند.

در این جلسه فتح‌الله‌زاده مسائل و مشکلات مالی را بررسی و به راهکارهای برون رفت از آن اشاره کرد و از معاونان باشگاه خواست هر هفته گزارش‌های خود را در این مسیر ارائه دهند. همچنین بهرام امیری به عنوان دبیر جلسه و مسئول پیگیری مصوبات تعیین شدند تا معاونان هم گزارش عملکرد خود را به وی ارائه دهند. در بخش دیگری از این جلسه مقرر شد این جلسات هر دو هفته یک بار، زیرنظر علی نظری و با پیگیری بهرام امیری برگزار شود.

غلامحسین مظلومی معاونت فنی باشگاه استقلال بعد از رفع کسالتش برای نخستین‌بار در این جلسه شرکت کرد که با استقبال گرم حاضران در این نشست مواجه شد. در این جلسه اعضا هم‌قسم شدند برای سربلندی استقلال بیشتر تلاش کنند. علی فتح‌الله‌زاده هم در پایان روی شرح وظایف و چارت سازمانی اصرار ویژه‌ای داشتند و مقرر شد تمامی اعضا برحسب چارت سازمانی استقلال حیطه وظایف خود را گسترش دهند.

در جلسه شورای معاونان باشگاه استقلال از فتح‌الله‌زاده و امیر قلعه‌نویی بابت نتایج خوبی که استقلال با وجود زیر فشار بودن و مشکلات بسیار کسب کرده، قدردانی شد.