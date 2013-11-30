برنامه های مجتمع آموزشی رعد در روز جهانی معلول

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید قناد گفت: گروه جمعه به جمعه خونه به خونه به مناسبت روز جهانی معلولان12 آذر در مجتمع نیکوکاری آموزشی رعد حضور خواهد داشت.

حضور عمو قناد و گروه جمعه به جمعه در مجتمع رعد

عمو قناد از مجریان با سابقه کودک و تلویزیون در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد حاضر شد و در دیداری صمیمانه از فعالیت های مختلف معلولان جسمی، حرکتی ازقبیل (نقاشی ،معرق و کامپیوتر و بخش توانبخشی) بازدید کرد و مورد استقبال پرشور توان یابان و کارکنان مجتمع قرار گرفت.

مجری برنامه کودک بابیان اینکه روز جهانی معلولان روز همبستگی و یاری رساندن به آرزوی معلولان است افزود: معلولیت ممکن است برای هر انسانی اتفاق بیفتد بنابراین توجه افراد معلول و حضور آنها در سطح جامعه بسیار حائز اهمیت است.

مجید قناد افزود: افراد معلول با اینکه از نظر جسمی و ذهنی با مشکلاتی مواجه هستند ولی گاهی از نظر توان مندی با افراد سالم برابری می کنند و ما شاهد موفقیت افراد معلول در عرصه هنری و ورزشی هستیم .

مجری برنامه کودک با اشاره به اینکه در برنامه های کودک نیز بچه های توان یاب جایگاهی میان بچه های دیگر دارند گفت من تمام بچه ها را به یک چشم می بینم و بچه های معلول هیچ تفاوتی با بچه های غیر معلول ندارند.

عمو قناد روز جهانی معلولان را به تمام بچه های مجتمع رعد و توان یابان تبریک گفت و افزود: هرگز فراموش نکنیم افراد دارای معلولیت اگر تلاش کنند در تمامی عرصه ها موفق خواهند بود.

افزایش 20درصدی یارانه مراکز نگهداری معلولان

همایون هاشمی اظهار داشت: در حال حاضر منتظر تصویب نهایی بودجه سازمان بهزیستی هستیم و بر اساس بودجه میزان یارانه مراکز نگهداری افراد معلول افزایش می یابد.

وی با اشاره به روز جهانی معلولان افزود: شعار این روز تحت عنوان موانع را بشکنیم و درها را باز کنیم در روز 12 آذرماه نامگذاری شده است و سازمان بهزیستی در سراسر کشور برنامه های جامعی را به همین منظور در دستور کار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه به مفهوم معلولیت در بستر جامعه باید توجه بیشتری شود افزود: نگاه عمومی جامعه به افراد معلول باید اصلاح شود چه بسا افرادی در سطح جامعه دارای معلولیت هستند اما از توانمندی های بالایی برخوردارند و معلولیت موجب محدودیت آنها نشده است.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی برای اجتماعی کردن امور خیریه و رسیدگی به وضعیت معلولان تاکید دارد گفت: همه ایرانیان در امور خیریه مشارکت دارند و سازمان بهزیستی نیز تمام توان خود را به کار گرفته است و گام های موثر در ارتقای توانمندی افراد معلول برداشته است .

هاشمی در ادامه گفت: حضور انجمن های مردم نهاد در حوزه معلولان یکی از مهم ترین اقداماتی است که در این بخش بسیار موثر است و با استفاده از مشارکت های مردمی می توان به درصد بیشتری از افراد معلول خدمات رسانی کرد.

وی با اشاره به اینکه بهسازی معابر عمومی و رفاه حال معلولان برعهده سازمان شهرداری و استانداری است افزود: رفاه در سطح جامعه برای تمامی افراد از جمله افراد معلول باید به طور برابر و یکسان باشد.

وی با بیان اینکه حضور معلولان در جامعه ضرورت دارد، گفت: با یکپارچه سازی معلولان و ورود آن ها به جامعه باید از حداکثر ظرفیت های این افراد استفاده کنیم .

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه تلاشهای وسیعی در جهت حضور معلولان با رویکرد توانمندسازی در جامعه شده است ادامه داد: اجرای طرح های توانمندسازی و تعریف شاخص های مربوطه از یک طرف و توزیع وسایل و تجهیزات از سویی دیگر و همچنین ایجاد فرصت برای مشخص کردن مسیر واقعی برای افراد توان یاب ازجمله فعالیت هایی است که در این زمینه انجام شده است.