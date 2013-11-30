به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌برنامه با نگاهی آموزشی به تهیه‌کنندگی رسول آذرسرا و اجرای شیرین ترکمندی و سیاوش صفاریان پور، همزمان با 10 آذرماه روز جهانی ایدز، ساعت 8:30 تا 17 از این شبکه پخش خواهد شد.

در برنامه "همه چیز درباره ایدز" گروه مبتلایان و وضعیت کنونی آنها در کشور به مدت 7 ساعت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

از جمله مهمانان این برنامه ترکیبی که کاری از گروه اجتماعی و خانواده شبکه سلامت است، می‌توان به رضازاده رییس مرکز پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی، محمد مهدی گویا رییس مرکز مدیریت بیماریها، عباس صداقت رییس اداره ایدز وزارت بهداشت، فرداد درودی (نماینده UN AIDS)، حسام الدین آشنا استاد دانشگاه امام صادق، سید علی نقی رییس باشگاه باران مثبت بیمارستان امام خمینی، عبدالباقی متخصص عفونی و استاد دانشگاه تهران و پوران درخشنده کارگردان مطرح سینما اشاره کرد.

تحلیل علل ابتلا به ایدز در حوزه اجتماعی، راه‌های کنترل ایدز در ایران، نقش رسانه در کنترل ایدز، اطلاع رسانی مناسب در خصوص HIV و ایدز و اهمیت پیشگیری از آن، معرفی اقدامات، دستاوردها و چالش‌های موجود در زمینه برنامه‌های HIV و ایدز در کشور ، جلب مشارکت انجمن‌های غیر دولتی و عموم مردم در برنامه‌های پیشگیری و کنترل HIV و ایدز در کشور و همچنین نقدی بر نظام سلامت در کنترل ایدز از جمله اهداف اصلی این برنامه به شمار می‌رود.

گرچه آموزش و اطلاع رسانی در زمینه HIV و ایدز یکی از استراتژی‌های برنامه کشوری پیشگیری از این بیماری مهلک در کشور است، اما تعیین یک مقطع زمانی خاص در سال برای برجسته سازی موضوع و حساس کردن سیاستگذاران، مسوولان و آحاد افراد جامعه به موضوع HIV و ایدز و همراه کردن آنان برای پیشگیری از آن بسیار ضروری است، از این رو جمهوری اسلامی ایران نیز همسو با سایر کشورهای جهان 10 آذر ماه (اول دسامبر) را به عنوان "روز جهانی ایدز" در تقویم رسمی کشور گنجانده شده است.