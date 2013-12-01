نماینده ایران موفق به دریافت کارت مدرسی مربی گری دوومیدانی جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، مجید فروتن نیا مربی تیم دوومیدانی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اراک، توانست کارت مدرس مربی گری دوومیدانی درجه 2 جهان را کسب کند.

بنا بر همين گزارش، اين دوره از کلاس‌ها با حضور 14 نفر از کشورهای مختلف در کشور اندونزی برگزار شد و مربی تیم دوومیدانی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اراک مجید فروتن نیا به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران موفق به دریافت کارت مدرسی مربی گری درجه 2 جهان شد.

لازم به توضيح است مجید فروتن نیا کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی، رئیس هیئت دومیدانی استان مرکزی، نایب قهرمان آسیا و دارای مدرک مربی گری سطح 2 جهانی می‌باشد .

عضویت تیم ملی دوو میدانی ایران به مدت 6 سال، عضویت تیم ملی دو 400 متر با مانع ایران به مدت 6 سال و کسب 64 مدال قهرمانی کشور، کسب 6 مدال بین المللی از کشورهای پاکستان، قزاقستان، اندونزی و عربستان از جمله موفقیت‌های او است.