به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورقانی فراهانی افزود: در شماره بیست‌ودوم این نشریه نشست تحلیل مسائل سیاسی و فرهنگی کشور، تقدیر از پژوهشگران استان مرکزی، کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی برنامه ‌ریزی راهبردی، کسب رتبه برتر سومین سوگواره عکس عاشورایی توسط دانشجوی واحد اراک، مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان اراک با شهدا... درج شده است.

وی خاطر نشان ساخت: نسخه الکترونیکی این خبرنامه در سایت دانشگاه آزاد اسلامی اراک به آدرس:www.iau-arak.ac.ir قابل رؤیت می‌باشد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این سایت علاوه بر رؤیت نسخه الکترونیکی، از آخرین اخبار و فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی اراک مطلع شوند.



اعزام 180 نفر از خانواده های تحت حمایت به مرقد مطهر امام خمینی (ره)



رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی گفت: به مناسبت رحلت جانگداز امام خمینی (ره) 180 نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد با همکاری بسیج استان به مرقد مطهر آن حضرت اعزام شدند.

ناصر ناصری دوست تجدید میثاق با امام راحل و رهبری فرزانه را از اهداف این سفر معنوی عنوان و تصریح کرد : کمیته امداد امام خمینی (ره) تمامی آنچه را که تا کنون بدست آورده است مرهون لطف و مرحمت آن حضرت به نیازمندان و توجه ویژه ایشان به مستضعفین جامعه است.



حضور در انتخابات، تیری بود به سمت استکبار



مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده در استانداری مرکزی ضمن تقدیر حضور پر شور در انتخابات گفت: هر حضور ما در انتخابات تیری بود که به سمت استکبار نشانه می رود.

اشرف جواهری با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری افزود : همواره شاهد نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌ها وصحنه‌های انقلاب بوده‌ایم و امسال نیز زنان در کنار مردان با حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رأی حماسه‌ای دیگر آفرینند.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات آزمونی بود که زنان بیدار و همیشه در صحنه ایران همچون دیگر صحنه‌های انقلاب در آن خوش درخشیدند.

جمع آوری یک ميليارد و 31 ميليون ريالي مردم آشتیان



مردم خير شهرستان آشتیان در سال گذشته بالغ بر یک ميلياردو 31 ميليون ريال در کمک به نيازمندان با اين نهاد مشارکت داشته اند.

محمد رضا بهمنی مدیر امداد این شهرستان افزود:اين کمکها از در آمد احسان دانش آموزي ، تفت و تاج گل،در آمد احسان زائر،طرح برکت ، کمکهاي مردم به صورت کالا و نقدي و سابر کمکهاي مردمي به دست آمده است.

وي افزود: اين ميزان کمکها در مدت مشابه سال قبل مبلغ 746 ميليون و 398 هزار ريال بوده است که نسبت به آن رشد خوبي داشته است.



مشارکت بالغ بر 102 میلیون ریالی نیکوکاران خمینی در طرح احسان دانش آموزی



مدیر کمیته امداد شهرستان خمین گفت: نیکوکاران شهرستان خمین در سال گذشته بالغ بر 102 میلیون ریال در طرح احسان دانش آموزی مشارکت داشته اند.

داود روشنی افزود: این طرح به منظور مشاركت دانش آموزان در عرصه كمك به نيازمندان جامعه و توسعه فرهنگ انفاق و نيكوكاري با همكاري سازمان آموزش و پرورش اجرائی شده است.

وي اظهار داشت: كمك ها و مساعدت هاي دانش آموزان شهرستان مشمول طرح در پايان سال جاري جمع آوري و همزمان با هفته احسان و نيكوكاري به نيازمندان اهداء شده است.



