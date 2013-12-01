به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، شهرهای بیت المقدس اشغالی و حیفا شب گذشته صحنه تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به برنامه اخراج 30 هزار فلسطینی از صحرای نقب بود.

این اعتراضات در برخی مناطق منجر به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس شد که در نتیجه آن 15 نفر از نیروهای پلیس زخمی شده و 34 نفر از معترضان بازداشت شدند.

به نوشته هاآرتض، هزاران نفر از معترضان با تجمع در جنوب حورا، حیفا، بیت المقدس و یوفا نسبت به برنامه های کابینه نتانیاهو برای اخراج 30 هزار نفر از ساکنان قدیمی صحرای نقب، دست به تظاهرات زدند.

از سوی فعالان حقوق بشر، روز شنبه به عنوان روز بین المللی دفاع از ساکنان نقب نامگذاری شده و قرار بود علاوه بر سرزمین های اشغالی، در چند کشور دیگر در اعتراض به این تصمیم مقامات رژیم صهیونیستی تظاهرات برگزار شود.

در همین رابطه روز گذشته روزنامه گاردین نامه ای را با امضای 50 نفر از فعالان سرشناس این کشور منتشر کرد که در این نامه به سیاست های تل آویو اعتراض شده بود.

بر اساس اخبار موجود، رژیم صهیونیستی قصد تخریب بیش از 30 روستا در صحرای نقب و انتقال اجباری ساکنان این روستاها به مناطق دیگر را دارد که این امر با اعتراض نهادهای مختلف حقوق بشری روبرو شده است.