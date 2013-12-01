انجیره روستایی که باغهایش خشکید/ مهاجرت کشاورزان برای کارگری در شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، روستای انجیره در پنج کیلومتری روستای گنداب و 20کیلومتری شهرستان آبدانان قرار گرفته است روستایی که راه دسترسی به آن یکی از مشکلات آن بوده مشکلی که خوشبختانه در یکی دوسال اخیر توجه خوبی از سوی مسئولین این شهرستان به آن شده است.

به طوری که در حال حاضر مسیر این روستا به عنوان دروازه ورود وخروج به استان ایلام وشهرستان آبدانان تبدیل شده است اما یکی از اساسی ترین مشکلات این روستا نبود آب شرب است و مردم این روستا هنوز آب شرب لوله کشی را یکی از مشکلات اساسی خود عنوان می کنند و نبود آب شرب در این روستا باعث شده هر خانوار برای تامین آب شرب خود اقدام به خرید چندین تانکر آب کنند تا روزانه توانسته باشند آب شرب ومصرفی خود را از تانکر سیاری که به روستا می آید ذخیر کنند تا اگر روزی خبری از آبرسانی سیار نبود کامشان تشنه نماند وبه مشکل بی آبی بر نخورند.

روستایی که در زمان تاسیس آن حدود پنج هزارنفر در آن اسکان یافته بودند ولی به خاطر مشکلات و نبود حداقل امکانات به تدریج موج مهاجرت آن روز به روز بیشتر بیشتر می شود تا جایی که در حال حاضر 235خانوار و یک هزارو 240نفر جمعیت در آن اسکان دارند.

روستایی که برعکس نامش حتی یک دانه انجیر هم در آن یافت نمی شود چرا که خشکسالی های اخیر از یک طرف نبود آب شرب از طرف دیگر باعث شده که اندک درختان که در منازل مردم این روستا هستند آنها هم دیگر ثمری نداشته باشند.



احداث دبیرستان در روستا ضروری است

محمد نوروزی دهیار روستای انجیره در گفتگو با مهر گفت: خوشبختانه امسال برای اجرای طرح هادی روستا یک میلیارد و 700میلیون ریال اختصاص یافته و مشکل طرح هادی در این روستا تاحدودی حل شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 235خانوار با جمعیتی بالغ بر یک هزارو 240 نفر اسکان یافته که بیشتر شغل آنها کشاورزی و دامداری است.

دهیار روستای انجیره افزود: در حال حاضر مشکل اصلی روستا آب شرب است که فعلا آبرسانی به روستا به وسیله تانکر سیار صورت می گیرد.

نوروزی عنوان کرد: خوشبختانه امسال با همت مسئولان شهرستان در پنج کیلومتری روستا منبع آب رسانی در حال اجراست که امیدواریم این طرح هرچه سریع تر به سرانجام برسد تا مردم روستا که سالهاست به خاطر نبود آب شرب دچار مشکل هستنداز آب شرب مناسب برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: مشکل ولتاژبرق یکی از موضوعاتی است که باعث شده در تابستان مشکلاتی برای مردم روستا به وجود بیاید که در این راستا مسئولان قول مساعد برای حل این مشکل داده اند.

دهیار روستای انجیره گفت: موضوع آموزش یکی از موضوعات بسیار مهمی است که مسئولان باید توجه کنند چرا که نبود دبیرستان در این روستا باعث شده خیلی از جوانان تا مقطع سوم راهنمایی بیشتر ادامه تحصیل ندهند.

وی عنوان کرد: نبود دبیرستان باعث شده خیلی از خانواده ها برای ادامه تحصیلات فرزندان خود مهاجرت کنند وعده ایی هم به ناچار مجبور به ترک تحصیل می شوند به طوری که در سالهای اخیر بیش از 70خانوار از این روستا مهاجرت کرده اند.



دهیار انجیره افزود: امیدوارم دولت یازدهم برای حل مشکل آب شرب روستا، دبیرستان، بیکاری جوانان و....با اختصاص بودجه لازم زمینه توسعه روستا را فراهم کنند تا جلوی مهاجرت مردم از روستا گرفته شود.



به خاطر مشکلات روستا فرزندانم مهاجرت کردند

اسد چشفر پیرمرد 74 ساله در خصوص روستای انجیره به خبرنگار مهر گفت: من متولد این روستا هستم روستایی که به خاطر نبود آب شرب بیشتر مردم آن مهاجرت کردند.

وی عنوان کرد : درسالهای اخیر مسئولین وعده آبرسانی به روستا را داده اند ولی تاکنون این امر محقق نشده است.

وی اظهار داشت: منزل من قدیمی و از سنگ ساخته شده است و بارها برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی مراجعه کردم ولی به خاطرنداشتن ضامن کارمند موفق به استفاده از تسهیلات مسکن روستایی نشدم.

این پیرمرد 74ساله افزود: من دارای پنج فرزند پسر هستم که همه آنها به خاطر مشکلات از این روستا مهاجرت کردند.



به روستا ها توجه جدی شود

علی جمشیدی یکی دیگر از مردم این روستا به خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلات روستا جاده ی دسترسی آن بود که خوشبختانه با نگاه مسئولین شهرستان و دولت یازدهم این مشکل حل شده است.

وی عنوان کرد: نبود آب شرب یکی از موضوعاتی است که باعث شده در سالهای گذشته مردم مهاجرت کنند که در این راستا اقداماتی برای آب رسانی از سوی مسئولین در دست اجرا است که بنا به گفته آنها تا پایان امسال مشکل آب شرب روستا حل خواهد شد.

علی جمشیدی نبود دبیرستان و بیکاری جوانان روستا را از مشکلات دیگر روستا عنوان کرد و گفت: این مشکلات باعث شده یا مردم مهاجرت کنند یا جوانان برای اشتغال به تهران دنبال کارگری بروند که امیدواریم مسئولین با پرداخت وامهای کم بهره زمینه اشتغال جوانان روستا را مهیا کنند.

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر چندین اکیپ از تهران در قالب مناطق محروم از نزدیک مشکلات روستا را بررسی کردند ولی تاکنون اقدامی برای حل مشکلات روستا انجام نداده اند.

مهاجرت روستا روبه افزایش است

حجت الله زرین زاده عضو شورای انجیره در خصوص وضعیت روستا به خبرنگار مهر گفت: روستای انجیره در زمان اسکان عشایر در سال 42 تاسیس شده است.

وی عنوان کرد: زمان تاسیس این روستا یک هزارو 200خانوار با جمعیتی بالغ بر پنج هزارنفراسکان یافته بودند که متاسفانه بیشتر مردم با محرومیت دست پنجه نرم می کردند.

عضو شورای روستای انجیره اظهار داشت: خوشبختانه در سالهای اخیر اقدامات مناسبی از سوی مسئولین برای حل مشکلات روستا صورت گرفته ولی محرومیت روستا بیشتر از اقدامات صورت گرفته است وهمین باعث شده بیشتر مردم به سمت مهاجرت بروند و می توان گفت مهر محرومیت به پیشانی این روستا خورده است.

وی عنوان کرد: نبود آب شرب، دبیرستان و بیکاری جوانان عمده ترین مشکلاتی هستند که باعث شده مردم روستا اقدام به مهاجرت کنند.

زرین زاده عنوان کرد: خوشبختانه دانش آموزان این روستا استعداد خوبی دارند به طوری که بیشتر آنها دارای معدل بالا هستند ولی متاسفانه نبود دبیرستان باعث شده که خانواده ها فرزندان خود را به شهرستان آبدانان بفرستد که به ناچار آنها هم برای تامین امنیت وآسایش فرزندان خود مهاجرت می کنند وعده ای هم که توان مهاجرت ندارند به ناچار تا سوم راهنمایی ادامه تحصیل می دهند وبعد مشغول کارگری می شوند.

وی گفت: بیشترین مقصد مهاجرت مردم روستا به شهر های دهلران، آبدانان، دره شهر و استان خوزستان است.

عضو شورای روستای انجیره بیان داشت: عمده ترین شغل مردم این روستا کشاورزی و دامداری است.

وی افزود: متاسفانه این قشر هم داری مشکلاتی هستند چرا که در سالهای اخیر بیش از 200خانوار عشایر در روستا وجود داشت ولی به خاطر نبود راه ارتباطی وعدم توجه به آنها متاسفانه بیشتر عشایر شغل خود را کنار گذاشته اند به طوری که در حال حاضر 70خانوار عشایری در روستا وجود دارد.

زرین زاده تصریح کرد: رویت نشدن بعضی از کانال های تلویزیونی درروستا هم باعث مشکلاتی برای مردم روستا شده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه فرماندار و بخشدار شهرستان به صورت جدی مشکلات این روستا را دنبال می کند ولی کمبود اعتبارات باعث شده مسئولین هم نتوانند مشکلات روستا که از سالها پیش وجود دارند حل کنند.

اختصاص بودجه برای تامین آب روستای انجیره و گنداب

مراد ناصری فرماندار شهرستان آبدانان در گفتگو با مهر بیان داشت: یکی از اولویت های که در دستور کار مسئولین شهرستان قرار گرفته توجه و برسی مشکلات روستا ها است.

وی عنوان کرد: آبرسانی به روستا های گنداب وانجیره یکی از دغدغه های ما بوده که متاسفانه در گذشته توجه جدی به آن نشده است.

فرماندار آبدانان گفت: خوشبختانه امسال برای برطرف کردن مشکل آب این دو روستا اعتباری بالغ بر 850مییلون تومان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: تاکنون 10درصد این اعتبار تخصیص یافته است ولی خوشبختانه با همکاری و هماهنگی های صورت گرفته با پیمانکار کار ساخت منبع آبرسانی در حال اجرا است و انشالله در آینده نزدیک مردم این دو روستا از آب آشامیدنی مناسب برخوردار می شوند.

گزارش وعکس : مجتبی کاور