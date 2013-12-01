احتمال وقوع سندرم داون در هر بارداری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زینب محقق ظهر یکشنبه در جمع کارشناسان بهداشت استان افزود: نتايج تحقيقات علمي ثابت مي‌كند كه با افزایش سن مادر، خطر وقوع سندروم داون افزایش می‌یابد.

وی بیان داشت: برای تشخیص به موقع این بیماری در جنین انجام مشاوره تشخیص ناهنجاری جنین در اولین ملاقات بارداری، يعني هفته ششم تا دهم ضروری است.

محقق تاکید کرد: رعايت اين محدوده زماني با توجه به محدودیت زمانی اخذ مجوز سقط قانونی و لزوم آگاهی والدین ضرورت دارد.

وی افزود: در این غربالگری برخی اختلالات کروموزمی کشف می‌شود که در آينده راهي براي جبران آن‌ها وجود ندارد.

کارشناس ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج شایع‌ترین اين اختلالات را سندروم داون عنوان کرد که ممکن است به صورت تصادفی در هر بارداری اتفاق بیفتد.

محقق یادآور شد: نتایج غربالگری ناهنجاری جنین فقط میزان خطر را نشان می‌دهد و نتایج تستهای تشخیص قطعی، از نظر پزشك ملاك ختم بارداري است.

وی اظهار داشت: غربالگری ناهنجاری جنین در سه ماهه اول بارداری توصیه می‌شود و چنانچه خانم باردار پس از 13 هفته و شش روز از بارداري و پيش از هفته هفدهم غربالگری سه ماهه اول را انجام نداده باشد، پس از مشاوره و انتخاب والدین، غربالگری سه ماهه دوم بارداری درخواست می‌شود.

محقق زمان انجام غربالگری ناهنجاری جنين در سه ماهه دوم، را هفته 15 تا 17 بارداری عنوان کرد و گفت: مادران باردار باید به این آزمایشها و تستها توجه داشته باشند و از انجام آنها غافل نشوند.