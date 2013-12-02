میدان مرکزی کی یف به اشغال معترضان درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تجمع 300 هزار نفری معترضان اوکراینی در خیابانهای مرکزی کی یف شب گذشته به درگیری با پلیس منجر شد.

این اعتراضات امروز دوشنبه نیز ادامه داشته و معترضان میدان مرکزی کی یف را به اشغال خود درآورده و اعلام کرده اند که این اعتراضات را تا زمان سرنگونی دولت ادامه می هند. این در حالی است که بر اساس برنامه اعلام شده امروز دوشنبه رهبران مخالفان و دولت با یکدیگر مذاکره خواهند کرد.

معترضان که خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام هستند، اعتراضات خود را از زمانی آغاز کردند که مجلس و سپس دولت اوکراین از تصویب طرح همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا سرباز زدند.

در درگیریهایی که دیروز یکشنبه میان معترضان و پلیس رخ داد تعدادی از معترضان و نیروهای پلیس زخمی شدند. جدیدترین درگیریها زمانی رخ داد که بیش از 100 هزار نفر از مردم اوکراین با نادیده گرفتن ممنوعیت دولتی برای انجام تظاهرات به خیابانهای کی یف رفتند.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس به سوی معترضانی که به دفتر ریاست‌ جمهوری اوکراین نزدیک شده بودند، بمبهای دودزا و نارنجک های گیج‌ کننده پرتاب کرد. در پاسخ به این اقدام ، معترضان نیز با استفاده از بمب های آتش زای دست ساز و سنگ به نیروهای پلیس حمله کردند .

سخنگوی پلیس کی یف اعلام کرده که نزدیک به یکصد نفر از نیروهای پلیس طی درگیریها زخمی شده اند. مقامات دولتی شمار معترضانی که پزشکان آنها را مداوا کرده اند، نزدیک به ۵۰ نفر اعلام کرده اند. بنا بر گزارشها ویتالی کلیچکو، مشت زن مشهور اوکراینی و از سرشناس ترین چهره های مخالف دولت نیز در میان گروهی از راهپیمایان بوده است. او از معترضان خواسته تا از خشونت پرهیز کنند و نیز تحت تاثیر کسانی‌که آنها را به خشونت فرا می خوانند قرار نگیرند.

اعتراضات روزهای اخیر اوکراین، بعد از اعتراضات سال 2004 میلادی که منجر به انقلاب نارنجی شد، بزرگترین اعتراضات این کشور است.