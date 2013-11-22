تظاهرات مردم اوکراین در اعتراض به تصمیم کی یف برای جدایی از بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اوکراین سرانجام با به تعویق انداختن همکاری های خود با اتحادیه اروپا تصمیم نهایی در مورد نزدیک شدن به روسیه را اتخاذ کرد.

همین امر سبب شد تا شب گذشته تظاهراتی در اعتراض به این تصمیم کی یف در برخی از شهرهای اوکراین برگزار شود. گفته می شود یکی از دلایل اصلی کی یف در دور شدن از اتحادیه اروپا، فشار بروکسل برای آزادی "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر سابق اوکراین، بوده است.

بر اساس این گزارش، دولت اوکراین دیروز پنجشنبه، به طور ناگهانی روند امضای توافقنامه بازرگانی آزاد با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق درآورد.

دولت اوکراین، دلیل این اقدام را بررسی کامل آثار و تبعات این توافقنامه بر همکاری های بازرگانی اوکراین و روسیه اعلام کرده است.

اتحادیه اروپا پیشتر، امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین را به آزادی یولیا تیموشنکو، از زندان و اعزام او به خارج از کشور برای معالجه مشروط کرده بود. تیموشنکو که از دو سال قبل به جرم سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری در زندان به سر می برد، درخواست کرده برای پیگیری درمانش به آلمان برود.

اوکراین در حالی به دنبال امضای قرار داد با اتحادیه اروپا بود که روسیه به شدت به آن اعتراض داشت.

روسیه خواستار آن بود که کشورهای استقلال یافته از اتحادیه اروپا به جای ارتباط با اتحادیه اروپا، با مسکو روابط تجاری و اقتصادی خود را گشترش دهند. این تمایل و خواست در ماه های اخیر سبب بروز تنش هایی میان روسیه و کشورهایی همچون اوکراین و لیتوانی که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در دست دارد شده است.