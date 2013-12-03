به گزارش خبرگزاری مهر، یک نفر از زندانیان زندان مرکزی و یک نفر از زندانیان اندرزگاه نسوان زندان اراک با پیگیری مسئولین و مددکاران این زندان با گذشت موقت شاکیان در پای چوبه دار از مرگ نجات یافت.

مدیر کل زندانهای استان مرکزی با اعلام این خبر افزود: این اتفاق پس از حضور خانواده مقتولان و مسئولان اجرایی و قضایی در زندان اراک برای اجرای حکم قصاص رخ داد.

خشایار جمشیدی در این باره گفت: با پیگیری و مددکاران این زندان زندانی که به جرم قتل عمد مدت 6 سال در زندان به سر میبرد و در آستانه اجرای حکم قصاص قرار داشت با رضایت موقت خانواده مقتول و دو ماه فرصت جهت تامین خواسته آنها مبنی بر پرداخت دیه، از مرگ نجات یافته و به زندگی باز گشت.

جمشیدی همچنین در خصوص گذشت شکات پرونده یک زندانی زن که به جرم قتل عمد در اندرزگاه نسوان زندان اراک به سر می برد گفت: این زندانی نیزکه مدت پنج سال در زندان به سر می برد و در آستانه اجرای حکم قصاص قرار داشت با رضایت خانواده مقتول از قصاص و یک سال فرصت جهت تامین خواسته آنها مبنی بر پرداخت دیه، از مرگ نجات یافته و به زندگی باز گشت.

