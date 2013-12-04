رضا رحمانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمر تحریم های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه دانش بومی کارشناسان و مهندسان ایرانی شکسته شد تا بازارهای جهانی در بدترین شرایط تحریم نیز بر خواسته خود مبنی بر خرید محصولات پتروشیمی اراک پافشاری کنند.

وی ادامه داد: تحریم های دشمنان در سالهای اخیر نه تنها موجب عقب ماندگی ایران در حوزه پتروشیمی نشد بلکه خودکفایی ایران در دانش ساخت پتروشیمی های جدید موفقیتی بود که آنرا مدیون تحریم ها هستیم.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با اشاره به برنامه های توسعه ای این مجموعه گفت: تیم پتروشیمی شازند از آمادگی کامل برای حرکت در مسیر پرقدرت خود برخوردار است.

رحمانی در ادامه از راه اندازی تعاونی پتروشیمی با هدف واگذاری امور پیمانکاری و کلیه فعالیت های زیربخشی تولید به این تعاونی خبر داد و گفت: این تعاونی که سهامداران آنرا پرسنل پتروشیمی شازند تشکیل می دهد فرصت برابر و عادلانه برای مجموعه پرسنل ایجاد می کند تا ضمن سرمایه گذاری شاهد ایجاد اشتغال جدید و بهره وری اقتصادی فراوان در منطقه باشند.

وی گفت: با راه اندازی این تعاونی تولیداتی اعم از تولید ضد یخ، شبکه سازی و ....در پتروشیمی شازند تولید و بستر لازم برای بکارگیری جوانان منطقه شازند فراهم خواهد شد.

وی یادآور شد: تعداد سهامداران این تعاونی چهار هزار و 200 نفر خواهد بود که در مرحله نخست بستر اشتغال هزار و 700 نفر را در دستور کار خود خواهد داشت.

تولید یک و نیم میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در شازند

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند در ادامه با اشاره به تولید حدود یک و نیم میلیون تن انواع محصولات میانی و نهایی در این پتروشیمی گفت: این محصولات شامل اتیلن، پروپیلن، برش 4 کربنه، بنزین پیرولیزو و انواع محصولات شیمیایی و پلیمری در گریده و درجه بندیهای مختلف است که در 17 واحد فرآیندی مجتمع تولید می شوند.

رحمانی با بیان این که این مجتمع بیشترین تنوع تولیدات را در سطح صنایع پتروشیمی کشور دارد، افزود: استفاده از دانش های فنی تکنولوژی و فرآیندهای پیشرفته از مشخصه های بارز مجتمع پتروشیمی شازند است.

وی یادآور شد: از لحاظ انتخاب خطوط تولید کمتر شرکتی را می توان یافت که مانند پتروشیمی شازند ترکیبی از تولیدات پلیمری و شیمیاییی ارزشمند را یکجا داشته باشد لذا مجتمع پتروشیمی شازند از لحاظ تنوع محصولات ارزش فراورده ها و تامین نیازهای صنایع مهم کشور کم نظیر است.

تامین نیاز 5 هزار واحد پایین دستی توسط پتروشیمی شازند

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با بیان این که این مجتمع نیاز پنج هزار واحد پایین دستی خود را تامین می کند افزود: با توجه به این که اولویت مصرف فرآورده های مجتمع پتروشیمی شازند برای تامین نیاز صنایع پایین دستی است هم اکنون بیش از پنج هزار واحد پایین دستی نیاز خود را از این مجتمع تامین می کنند.

رحمانی همچنین در خصوص خوراک مجتمع گفت: خوراک اصلی مجتمع نفتای سبک و سنگینی است که عمدتا از پالایشگاه های اصفهان و اراک از طریق خطوط لوله تامین شده و بخشی از آن نیز از سایر منابع داخلی و خارجی تامین می شود.

حفظ و ارتقا ثروت پتروشیمی شازند یک اصل مهم

مدیرعامل پتروشیمی شازند در ادامه با اشاره به فعالیت مجتمع پتروشیمی شازند به عنوان یک بنگاه اقتصادی مهم در کشور گفت: این بنگاه در تلاش است تا ضمن حفظ ثروت خود در مسیر افزایش این ثروت گام بردارد.

رحمانی نیروی انسانی شاغل در این مجموعه را یک ثروت بزرگ برشمرد و افزود: مهمترین ثروت مجتمع پتروشیمی شازند بعد از ماشین الات و تجهیزات نیروی انسانی است که متاسفانه هنوز در کشور نتوانسته این ثروت جایگاه واقعی خود را در بنگاه های اقتصادی و سایر دستگاه های اجرایی پیدا کند.

وی با اشاره به فعالیت بالغ بر سه هزار و 800 شاغل نیروی انسانی در مجتمع پتروشیمی شازند گفت: این نیروها در بخشهای ستادی، عملیاتی و خدماتی مشغول به کارند.