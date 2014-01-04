پتروشیمی شازند نشان برترین شرکت عرصه صنعت را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین جشنواره بنیان گذاران و کارآفرینان که با حضور مسئولان بلند پایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اساتید دانشگاه ها در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد، لوح و نشان ویژه برترین شرکت به مهندس رحمانی مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند اهدا گردید.

اعزام 45 نفر از دانش آموزان تحت حمایت امداد ساوه به اردوی تفریحی

مدیر کمیته امداد شهرستان ساوه گفت: 45 نفر از دانش آموزان تحت حمایت امداد شهرستان ساوه به اردوی تفریحی و آموزشی امامزاده اسماعیل (ع) وروستای یل آباد اعزام شدند.

محمد محمودی با بیان اینکه انجام زیارت و برگزاری کلاس نهج البلاغه از برنامه های تدارک دیده شده در این سفر زیارتی و معنوی بوده است خاطر نشان کرد:انجام برنامه های متنوع فرهنگی، برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی و تلاش در جهت ارتقای سطح فرهنگی خانواده های تحت حمایت از برنامه های فرهنگی انجام شده توسط این نهاد است.

وی افزود: برای اعزام این دانش آموزان به اردوی یکروزه بالغ بر5 میلیون ریال هزینه شده است.



پرداخت 81 مورد وام اشتغال و خودکفایی به مددجویان شهرستان محلات



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان محلات گفت: در 8 ماهه امسال 81 مورد وام اشتغال و خودکفایی از منابع داخلی امداد و بانکها به مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.

غلامعلی رفیعی با اشاره به پرداخت این تعداد وام مبلغ 7 میلیاردو 699 میلیون ریال هزینه شده است تصریح کرد:پرداخت54 مورد وام اشتغالزایی و مشاغل خانگی توسط این نهاد صورت گرفته و این مدیریت با هدف ایجاد اشتغال و توانمندی خانواده های تحت حمایت و با همکاری بانکهای عامل مبلغ 2 میلیاردو700 میلیون ریال به صورت وام به مددجویان و غیر مددجویان پرداخت کرده است.





حمایت 4 هزارو 320 نفر حامی از ازیتیمان اراک

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اراک گفت: در هشت ماهه نخست امسال چهار هزارو 320 نفر حامیان اراکی حمایت از یک هزارو 109 نفر از یتیمان تحت حمایت امداد را عهده دار بوده است.

عدالت بهرامی با اشاره به اینکه در این مدت بالغ بر 9 میلیاردو 213 میلیون ریال توسط این حامیان به حساب ایتام واریز شده است ادامه داد: انجام طرح اکرام ایتام از جمله طرح های خوب امداد در کمک به یتیمان تحت حمایت است که با انجام این طرح خداپسندانه و کمک حامیان و خیرین به ایتام تحت حمایت بسیاری از نیازهای آنان تامین می شود.







