علی شجاعی صائین، مدیرعامل خانه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر و درباره دلیل سپردن مسئولیت سردبیری خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به احمد علمشاهی، مدیرکل سابق دفتر امور چاپ که سابقه‌ای در عرصه رسانه ندارد، گفت: اینگونه نیست و آقای علمشاهی سابقه کارهای رسانه‌ای دارد. زمانی که در دانشگاه پیام نور بوده است، در بخش نشریات و انتشارات آن مسئولیت داشته است.

وی افزود: ضمن اینکه او قبل از تصدی مدیریت دفتر امور چاپ، تجربه‌ای هم در این حوزه نداشت، ولی دیدیم که علمکرد خوبی از خود به جای گذاشت و این نشان دهنده توانمندی اوست.

مدیرعامل خانه کتاب همچنین در پاسخ به اینکه آیا در دوره جدید اداره خبرگزاری کتاب، شاهد تحولی در این رسانه تخصصی حوزه کتاب خواهیم بود؟ گفت: قطعاً متناسب و هماهنگ با سیاست‌های کلی معاونت فرهنگی جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شاهد توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های خبرگزاری کتاب ایران هم خواهیم بود.

احمد علمشاهی روز گذشته و تنها یک روز پس از برگزاری مراسم تودیعش از سمت مدیرکلی دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان سردبیر خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) منصوب شد و جای محمدمهدی انصاری را گرفت. وی مشاور معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز هست.

انصاری، کم‌تر از یک سال پیش به عنوان سردبیر خبرگزاری کتاب معرفی شده بود که آئین معارفه او و تودیع علی آقاغفار، سردبیر اسبق ایبنا با حاشیه‌هایی همراه بود.