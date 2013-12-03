به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، عبدالرسول دانشجو در خصوص سپرده شدن وظایف کمیته جوانان به او، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق مذاکراتی که با علی کفاشیان رئیس و هادی آیت‌اللهی نایب رئیس اول فدراسیون داشتیم، قرار شد تا زمانی که برای این کمیته سرپرست و یا رئیس انتخاب شود، فعالیت‌های کمیته جوانان را به همراه دیگر همکاران در این کمیته انجام دهیم.

وی افزود: در واقع همانند گذشته ما فعالیت‌های خود را انجام می‌دهیم تا کارهای کمیته جوانان و تیم‌های ملی عقب نماند. من در کنار دیگر همکارانم فعالیت‌های مربوط به کمیته خود را انجام می‌دهیم.