تشریح آخرین شرایط هیات مدیره و رویانیان/ منتظر گزارش مالی هستیم

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه آیا هیات مدیره باشگاه پرسپولیس مجددا با استعفای رویانیان مخالفت کرده؟، ضمن بیان مطلب فوق گفت: آخرین باری که هیات مدیره بحث استعفای محمد رویانیان را بررسی و آن را رد کرد، به پس از بازی با سپاهان یعنی حدود 1.5 ماه قبل باز می‌گردد. او در استعفایش اعلام کرده بود به خاطر کسر یک امتیاز از تیم فوتبال باشگاه قصد کناره‌گیری از سمتش را دارد که با آن درخواست مخالفت شد.

نباید تیم را به حاشیه ببریم

وی با بیان اینکه در این روزها اتفاق جدیدی در خصوص استعفای رویانیان نیفتاده که هیات مدیره بخواهد آن را بررسی کند، ادامه داد: الان شرایط تیم خوب است و نباید با این مسائل تیم را به حاشیه ببریم، هرچند پرسپولیس هفته پیش شکست خورد اما باز هم با یکی، دو پیروزی می‌تواند به صدرجدول بازگردد.

جاهایی می‌رسد که آدم خسته می‌شود

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس افزود: محمد رویانیان در این مدت زحمات زیادی برای باشگاه پرسپولیش کشیده اما یک جاهایی می‌رسد که آدم خسته می‌شود. خصوصا کار کردن در باشگاه پرسپولیس که خستگی بسیاری دارد. رویانیان در این مدت کارهای بزرگی انجام داده که نمونه آخر آن آوردن میلان به تهران بود.

آخرین مخالفت با استعفای رویانیان 1.5 ماه پیش بود

وی با بیان اینکه جمع کردن پیشکسوتان بعد از سال‌ها و توجه به آنها هم اقدام قابل تقدیری بوده، بار دیگر اظهار کرد: قطعا یک روزهایی می‌رسد که آدم خسته می‌شود و ممکن است این مسائل را مطرح کند اما آخرین باری که با استعفای رویانیان مخالفت شد، همان جلسه حدود 1.5 ماه پیش بود.

تغیرات به صلاح نیست

جمشیدی در مورد بحث تغییرات در هیات مدیره باشگاه هم یادآور شد: شاید تغییرات همیشه شوک مثبت و روح جدیدی را ایجاد می‌کند، اما در این مقطع رخ دادن آن به صلاح پرسپولیس نیست. ما هم یک روز با همین حکم‌ها آمدیم، هرچند سال‌هاست هوادار و طرفدار پر و پا قرص پرسپولیس هستم اما اگر به من بگویند نباش، بار مسئولیت بزرگی را از دوشم برداشته‌اند.

با یک برگه آمدیم و با همان برگه می‌رویم

وی با تاکید بر اینکه آن روز که برای عضویت در باشگاه پرسپولیس انتخاب شد از این مسئله اطلاع نداشت، تصریح کرد: ما با یک برگه آمدیم و با همان برگه می‌رویم. این جزو اختیارات وزیر ورزش و جوانان است که بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌هایش تغییراتی را ایجاد کند.

بسیار خوبی در کادر مدیریتی باشگاه وجود دارد

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: اما نباید این نکته را فراموش کرد بعد از 4 سال، شرایط بسیار خوبی در کادر مدیریتی باشگاه بوجود آمده و هر تغییری می‌تواند این شرایط مطلوب و از آن مهمتر آرامش باشگاه را به هم بریزد و به موفقیت تیم لطمه بزند.

رسیدن به جام دور از دسترس نیست، مگر...

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: از من که عضو هیات مدیره هستم تا هواداران تیم، دلمان می‌خواهد پرسپولیس موفق باشد و خدا را شکر امروز شرایط تیم خیلی خوب است. قطعا با وجود علی دایی و این نفرات، می‌توان به قهرمانی امیدوار بود. رسیدن به جام در این فصل دور از دسترس نیست، البته اگر برای پرسپولیس این حاشیه‌ها و مشکلات را درست نکنند.

یک نیم فصل تحمل کرده و تغییرات ایجاد نکنند

جمشیدی با طرح این سئوال که آیا وقتی یک باشگاه و تیم وضعیت خوبی دارد باید در آن تغییری ایجاد کرد؟، ادامه داد: من نمی‌دانم این مسائل درست است یا نه اما بیان آن در این شرایط اصلا درست نیست. توصیه من این است یک نیم فصل تحمل کند و از باشگاه و تیم حمایت کنند تا پرسپولیس بتواند به قهرمانی برسد، آن وقت سر فرصت تغییراتی را اعمال کند تا باشگاه بزرگ پرسپولیس با هواداران میلیونی اش لطمه نخورد.

مسئولیت بسیار سنگین در پرسپولیس

وی با اشاره به اینکه کارمند تربیت بدنی است و هر جایی که به او گفته شود رفته و کارش را انجام می‌دهد، یادآور شد: حدود 5 سال رئیس هیات مدیره باشگاه پیکان بودم و در مقطعی مدیرعاملی آن باشگاه را برعهده داشتم اما باور کنید در پیکان به اندازه امروز که عضو هیات مدیره پرسپولیس هستم دچار تنش و مشکل نشدم اینجا مسئولیت من بسیار بیشتر است.

حکم فرما شدن آرامش در زمان هیات مدیره جدید

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس افزود: شما اگر منصفانه به وضعیت باشگاه پرسپولیس نگاه کنید، متوجه می‌شوید در زمان این هیات مدیره جدید آرامش در مدیریت باشگاه حکمفرما شده است. اگر اندکی به گذشته برگردید، متوجه خواهید شد چه اختلافاتی در هیات مدیره وجود داشت. قطعا همین آرامش یکی از دلایلی بوده که پرسپولیس در لیگ نتایج خوبی گرفته و شرایش برای رسیدن به قهرمانی فراهم است.

وزیر هنوز به هیات مدیره وقت نداده

وی خاطرنشان کرد: آقای گودرزی وزیر ورزش جوانان امروز مسائل مهمتری دارد که باید به آنها رسیدگی کرد و تا بخواهد به شرایط سرخ آبی‌ها برسد شاید 1.5 ماه طول بکشد. هر چند هیات مدیره پرسپولیس و حتی استقلال درخواست جلسه با ایشان را داده‌اند اما به خاطر مسائل بودجه، سروسامان دادن به وضعیت فدراسیون‌ها و مسائل ستادی دیگر سر ایشان شلوغ بوده و هنوز به ما وقتی نداده است.

چرا برای تیم حاشیه درست می‌کنند

جمشیدی بار دیگر تاکید کرد: چرا باید برای تیم و باشگاهی که در حالی نتیجه گیری است چنین حاشیه‌هایی ایجاد شود؟، خاطرنشان کرد: شما وقتی در محیط کارتان یکی از همکاران و یا حوزه‌ها فعالیت خوبی داشته باشند، آیا آن را تغییر می‌دهید؟. وضعیت باشگاه پرسپولیس اینگونه است و من فکر می‌کنم در این شرایط باید اجازه داده حداقل تا پایان نیم فصل کارها به همین شکل ادامه پیدا کند و پس از آن اگر قصدی برای تغییر است اعمال شود.

منتظر گزارش مالی هستیم

وی در مورد اینکه گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس بدهی بسیاری و حتی بالای 30 میلیارد تومان دارد، تصریح کرد: به عنوان عضوی از هیات مدیره باشگاه از مسائل مالی اطلاعی ندارم اما قرار شده است مدیرمالی باشگاه گزارش کاملی در این خصوص به هیات مدیره ارائه دهد. البته صحبت‌هایی دهن به دهن می‌پیچد اما تا این گزارش مالی ارائه نشود، نمی‌توان در مورد میزان دقیق بدهی‌ها اظهار نظر کرد.

باعق افتخارمان است، عابدینی بیاید

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان در مورد بحث حضور امیر عابدینی در باشگاه پرسپولیس هم گفت: من هم این موضوع را تنها شنیده‌ام که ایشان قرار است به عنوان قائم مقام یا سمت دیگر به پرسپولیس بیاید. او با هر سمتی که به جمع مدیران باشگاه اضافه شود، برای‌مان افتخار است زیرا مدیری با تجربه و کاربلد است. عابدینی در این سال‌ها برای ورزش و فوتبال زحمات زیادی کشیده اما من نمی‌دانم وضعیت حضورش در باشگاه پرسپولیس تا کجا پیش رفته است.