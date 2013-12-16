به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان که بعدازظهر امروز در نشست خبری تشریح فعالیت های باشگاه پرسپولیس شرکت کرده بود ضمن بیان این مطلب به افتتاح صندوق سرمایه گذاری ورزش پرسپولیس در بورس اشاره کرد و گفت: برای باشگاه شدن دو سال تلاش کردیم. هر چند حرکت ما رو به حلو بوده ولی با باشگاه شدن فاصله زیادی داریم. یکی از مواردی که بیش از یکسال است آن را پیگیری می کنیم و امروز نتیجه داده است افتتاح این صندوق است.

وی ادامه داد: بزرگترین چالش پیش روی باشگاه ها توجه اساسی به تیم های پایه است. به خاطر مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری در فوتبال پایه مجبور بودیم به جای باشگاهداری تیمداری کنیم چون توجه جامعه به تبعیت از رسانه ها به سمت نتایج تیم بوده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: تیم های پایه همیشه در حاشیه بوده اند که این مشکلات روی هم تلمبار می شد. در این شرایط نه تنها من که حتی گنده تر از من هم نمی توانست این کوه مشکلات را از روی دوش تیم های پایه بردارد. برای اینکه تیم های پایه اساسی شود نیاز به کار ماندگار داریم.

وی همچنین از پیشکسوتان به عنوان سرمایه‌های بزرگ پرسپولیس یاد کرد و گفت: باشگاهی که پیشکسوت ندارد اعتبار ندارد. بزرگترین اعتبار پرسپولیس پیشکسوتانش هستند. حالا این پیشکسوتان می‌خواهند مخالف هم باشند یا موافق هم. برای داشتن باشگاه ها باید این سرمایه ها را حفظ کنیم. پیشکسوتان در واقع صاحب باشگاه و سرمایه فرهنگی هستند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: لذا تیم های پایه و حمایت از پیشکسوتان را در دستور کار قرار دادیم و خوشحالم که امروز موسسه ای افتتاح می شود که به صورت ریشه‌ای حامی تیم های پایه و پیشکسوتان است. افتتاح این صندوق خیلی طول کشید ولی حالا همزمان با جشن پنجاه سالگی، پذیره نویسی آن را در بورس آغاز می کنیم.

وی تاکید کرد: لری بگویم این صندوق می تواند سالیانه 5 تا 10 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که صرفا این پول خرج تیم های پایه و پیشکسوتان می شود. هیچ مدیرعاملی در پرسپولیس نمی تواند پول این صندوق را در تیم های بزرگسالان خرج کند.

وی با خطاب قرار دادن حمید استیلی ، جعفر کاشانی و دیگر پیشکسوتان پرسپولیس در این جلسه گفت: پول این صندوق از امروز به بعد فقط برای توسعه فوتبال پایه و پیشکسوتان است. امروز از لگوی صندوق پرده برداری می شود و 14 دیماه پذیره نویسی این صندوق با صد هزار تومان شروع می شود. از همین الان خیلی از سرمایه داران پرسپولیس برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کردند.

وی در توضیح این مطلب افزود: با توجه به این صندوق هیچ پولی وارد این باشگاه نمی شود. این پول به باشگاه نمی آید که بخواهیم آن را بخوریم. بلکه این پول به سیستم بانکی می رود و بازگشت آن را سازمان بورس تضمین می کند. در واقع این پول وقف تیم های پایه و پیشکسوتان است.

محمد رویانیان همچنین گفت: موضوع دیگر در جلسه امروز سامانانه کمک هواداری است که از امروز افتتاح شده و هواداران قبل از هر بازی می توانند یک پیامک خالی به شماره 80406 بفرستند.

وی در مورد نشستی که با اعضای هیات مدیره داشت نیز گفت: سوتفاهم هایی بود که در این نشست مطرح کردیم و خیلی از آنها برطرف شد. با این حال اعتقاد دارم هیات مدیره کمکی که نمی کرد و پولی که نمی داد هیچ، زیر پای ما را هم خالی می کرد. دلخوریهایی هم از علی پروین داشتم که به ایشان گفتم و نیاز نیست در رسانه ها منعکس کنم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با انتقاد از وزارت ورزش و جوانان هم گفت: آنها که ما را تحریم کرده اند. فکر کنم باید از روش آقای طریف استفاده کنیم تا این تحریم ها را برطرف کنیم. من و آقای گودرزی همدیگر را نمی‌شناسیم. ایشان قبلا استاد دانشگاه بودند و حالا وزیر شده اند. آقای گودرزی الان بزرگ فوتبال و ورزش هستند و اگر ما را نمی شناسند گناه من چیست.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود وزارت ورزش به خاطر شما به پرسپولیس پول نمی دهد گفت: آقای گودرزی که هنوز وقت نداده تا با ما ایشان حرف بزنیم. ولی باید تکلیف را مشخص کنند. اگر ما دولتی هستیم که باید پول پرسپولیس و استقلال را بدهند. اگر هم دولتی نیستیم ما را به حال خودمان رها کنند تا درامدزایی کنیم. اینطور نمی شود که تکلیف مان را ندانیم و بعد هم بخواهیم انتظارات را براورده کنیم.

محمد رویانیان در مورد ماندن یا رفتنش از مدیرعاملی پرسپولیس گفت: ماجرای ماندن ما هم مثل همان خواستگاری معروف است که 50 درصد مشکل حل شده و 50 درصد دیگر مانده است. ما منتظریم ببینیم وزارت ورزش ما را می خواهد یا نه. هنوز که فرصت نشده تا با وزیر ورزش صحبت کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان به این پرسش که بالاخره تکلیف پرونده محسن قهرمانی چه شود گفت: در حال پیگیری این پرونده هستیم و فکر می کنم همزمان با مشخص شدن وضعیت مذاکرات 1+5 تکلیف این پرونده هم مشخص خواهد شد!