تصویر هنر دیوید لینچ از سینما تا نقاشی در یک نمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دیوید لینچ برای سینمای دراماتیکش که سرشار از قدرت، زیبایی، ترس و کمدی سیاه شگفت انگیز است، شناخته می شود و اکنون همه این صحنه‌ها در یک نمایشگاه مفهومی در کنار هنر سینمایی او گرد آمده‌اند.

این نمایشگاه که در لس آنجلس ترتیب داده شده با انتخابی گسترده از عناصر صحنه‌های فیلم‌های لینچ، آنها را بر دیوارهای این گالری در معرض دید عموم قرار داده است. ترکیبی از نقاشی های رنگ روغن، طرح های مدادی و عکس های سیاه و سفید که با موضوع های متنوعی از کرین‌های فیلمبرداری تا گوشی‌های تلفن را دربرمی‌گیرد نیز برای نمایش هنر زیبایی‌شناسی دیوید لینچ در این نمایشگاه گردآوری شده است تا هنر نوآر سورئال آمریکایی را در معرض دید دوستداران این هنرمند قرار دهد.

در این نمایشگاه که همه عناصر آن به نوعی در رابطه با زبان است تنها فیلمی که عرضه می شود انیمیشنی است که لینچ در سال 1968 در زمانی که دانشجوی هنرهای زیبای آکادمی پنسیلوانیا بود، ساخت. این انیمیشن با عنوان "الفبا" در حقیقت مدیتیشنی بر کاغذ است که خود لینچ زمانی از آن به عنوان کابوس کوچک شبانه درباره ترس از یادگیری یاد کرده بود.

این نمایشگاه با بررسی 300 تا 400 قطعه از آثار لینچ شکل گرفته و از روزهای اولیه خلاقیت هنری وی تاکنون را در بر می گیرد.

دیوید لینچ در عین حال که کارگردان سینما و تلویزیون است، به عنوان یک هنرمند بصری نیز شناخته می شود و علاوه بر آن موسیقیدان هم هست. او که برای خلق فیلم های سورئال شهرتی جهانی دارد متولد 1946 است.

لینچ تاکنون سه بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه شده و 2 بار جایزه سزار فرانسه را در بخش بهترین فیلم خارجی دریافت کرده است. وی نخل طلای جشنواره کن و شیر طلای جشنواره فیلم ونیز را برای یک عمر دستاورد هنری دریافت کرده است. لینچ از سوی دولت فرانسه مدال لژیون دونور هم گرفته و نشان شوالیه سال 2002 را نیز در کارنامه اش دارد.

دیوید لینچ از برجسته ترین کارگردان های جهان و محبوب منتقدان و دوستداران سینما است و در سال ۲۰۰۳ در نظرسنجی که از منتقدان فیلم در سراسر دنیا توسط روزنامه گاردین انجام شد، دیوید لینچ به عنوان بزرگ‌ترین فیلمساز زنده دنیا برگزیده شد. "بزرگراه گمشده"، "داستان استریت" و "جاده مالهالند" از فیلم های اوست. جدیدترین فیلم او "اینلند امپایر" سال 2006 اکران شد.

نمایشگاه آثار هنرهای بصری لینچ با عنوان "نامیدن" برپا شده و تا چهارم ژانویه دایر است.