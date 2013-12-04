اخوان عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان بهابادی شهریورماه از سمت خود به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی استعفا کرد و مهندس محمدحسن انتظاری به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی کار خود را در این مسئولیت آغاز کرد.

شورایعالی فضای مجازی یکی از 3 شورای عالی فعال در کشور است که با حکم مقام معظم رهبری در 17 اسفندماه سال 90 و با هدف ایجاد نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای سایبری کشور تشکیل شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صداوسیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده ناجا اعضای حقوقی این شورا هستند. همچنین حمید شهریاری، سید جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی،کامیار ثقفی، رسول جلیلی، محمد سرافراز، علی‌رضا شاه‌میرزایی و رضا تقی پور اعضای حقیقی این شورایعالی را تشکیل می دهند.

حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورایعالی فضای مجازی در نخستین جلسه این شورا در دولت یازدهم، محمد حسن انتظاری را با رای اعضا به دبیری این شورا منصوب کرد.

پیش از این و از آغاز به کار شورایعالی فضای مجازی، مهدی اخوان بهابادی دبیری این شورا را با حکم محمود احمدی نژاد به عهده داشت.