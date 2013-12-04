  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

اخوان عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی شد

مهدی اخوان بهابادی که در بدو تاسیس شورایعالی فضای مجازی، به عنوان دبیر این شورا انتخاب شده بود به عنوان عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان بهابادی شهریورماه از سمت خود به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی استعفا کرد و مهندس محمدحسن انتظاری به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی کار خود را در این مسئولیت آغاز کرد.

شورایعالی فضای مجازی یکی از 3 شورای عالی فعال در کشور است که با حکم مقام معظم رهبری در 17 اسفندماه سال 90 و با هدف ایجاد نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای سایبری کشور تشکیل شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صداوسیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده ناجا اعضای حقوقی این شورا هستند. همچنین حمید شهریاری، سید جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی،کامیار ثقفی، رسول جلیلی، محمد سرافراز، علی‌رضا شاه‌میرزایی و رضا تقی پور اعضای حقیقی این شورایعالی را تشکیل می دهند.

حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورایعالی فضای مجازی در نخستین جلسه این شورا در دولت یازدهم، محمد حسن انتظاری را با رای اعضا به دبیری این شورا منصوب کرد.

پیش از این و از آغاز به کار شورایعالی فضای مجازی، مهدی اخوان بهابادی دبیری این شورا را با حکم محمود احمدی نژاد به عهده داشت.

