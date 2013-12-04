ضرورت تدوین قانون نظام ساخت وساز/ اصلاحیه نظام مهندسی اشکالات زیادی دارد

غلامرضا هوایی در گفتگو با مهر در مورد تغییر قوانین سازمان نظام مهندسی که از سوی کمیسیون عمران مجلس به دولت ارسال شده است، گفت: واقعیت این است که این اصلاحیه که مجلس پیشنهاد داده است دارای کاستی های زیادی است اما بطور کلی با اصلاح قانون نظام مهندسی موافقیم زیرا این قانون یک سری چالش هایی دارد که باید بررسی و اصلاح شود.

وی افزود: البته باید قانون نظام ساخت و ساز کشور را تهیه کنیم؛ ما الان دو نظام متفاوت در کشور داریم و صلاحیت نویسی و رتبه بندی اشکالات بزرگی دارد زیرا یک نظام به شکل صعودی و دیگری به شکل نزولی رتبه بندی می‌کند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه آیین نامه ها در حوزه ساخت و ساز باید تغییر کند، اظهار داشت: قوانین نظام مهندسی هم در چارچوب همین موضوع باید بررسی شود البته کمیسیون عمران اعلام کرد که یک یا دو ماده را تغییر می‌دهیم اما این اصلاحیه بازهم اشکال اصلی را حل نمی‌کند.

هوایی تصریح کرد: معتقدیم که اصلاح قانون نظام مهندسی باید به شکل خیلی گسترده تر و با مشارکت بخش خصوصی و نظام مهندسی ها به شکل جدی‌تری انجام شود اما اصلاحات کنونی این ضعف را دارد و از نظر مسایل حاکمیتی اشکالات را بر طرف نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: این اصلاحیه نقدها و ایراداتی دارد اما برخی از اصلاحات آن می‌تواند مفید باشد بطور حتم اگر با مشارکت همه بخش‌های خصوصی و دولتی انجام شود این ضعف ها نخواهد بود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به ضرورت اجرای شناسنامه فنی ملکی در تمام حوزه ساخت و ساز کشور، اظهار داشت: شناسنامه فنی ملکی پیگیری شده و در بسیاری استان ها و شهر تهران هم صادر می‌شود.

هوایی با بیان اینکه شهرداری تهران باید خیلی زودتر در این زمینه همکاری می‌کرد، گفت: در حال حاضر هم شناسنامه فنی - ملکی همه متراژها را در برنمی‌گیرد و فقط برای 3 هزار متربه بالا اجرا می‌شود که این یک نقص است زیرا هر چه دیرتر برای ساختمان ها سند صادر کنیم نقص بیشتری در صنعت ساخت و ساز کشور ایجاد می‌شود.