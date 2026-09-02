به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ریزی فصل گاوبانگی درباره برنامه امسال سرشماری مرال در مازندران اظهار کرد: برای اجرای دقیق این طرح، هماهنگی‌های لازم انجام شده و قرار است عملیات میدانی با یک شیوه مشخص و تحت نظارت علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شود.

وی افزود: محیط‌بانان، کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان حوزه محیط زیست در اجرای این برنامه مشارکت خواهند داشت تا اطلاعات به‌دست‌آمده از جمعیت مرال‌ها از انسجام و دقت لازم برخوردار باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به ضرورت آموزش نیروهای حاضر در عملیات گفت: حضور در دوره آموزشی و توجیهی پیش از آغاز فعالیت میدانی الزامی است و افراد شرکت‌کننده باید با روش سرشماری، ضوابط اجرایی و نحوه فعالیت در عرصه آشنا شوند.

کنعانی تأکید کرد: آموزش‌های پیش از اجرای طرح صرفاً برای ارتقای کیفیت آمارگیری نیست، بلکه موجب می‌شود فعالیت افراد در زیستگاه‌ها هماهنگ بوده و از اقدامات ناهمگون یا حضور افراد فاقد آمادگی لازم جلوگیری شود.

وی فصل گاوبانگی را یکی از دوره‌های حساس زندگی مرال‌ها دانست و ادامه داد: عملیات سرشماری نباید به قیمت ایجاد مزاحمت برای گونه انجام شود؛ بنابراین نحوه حضور نیروها در عرصه باید به شکلی مدیریت شود که کمترین اختلال در رفتار طبیعی مرال‌ها ایجاد شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: آنچه در این برنامه اهمیت دارد، ایجاد تعادل میان نیاز به دستیابی به اطلاعات دقیق و ضرورت حفاظت از گونه است و هر دو موضوع باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

کنعانی با اشاره به نقش گروه‌های مختلف در اجرای این طرح افزود: استفاده از توان محیط‌بانان، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، مشارکت جوامع محلی و همراهی فعالان محیط زیست می‌تواند به اجرای منسجم‌تر برنامه‌های حفاظتی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: سرشماری مرال‌ها در فصل گاوبانگی بخشی از برنامه پایش و حفاظت از این گونه ارزشمند است و تلاش می‌شود این عملیات با رعایت اصول علمی، ملاحظات حفاظتی و هماهنگی کامل میان گروه‌های مشارکت‌کننده انجام شود.