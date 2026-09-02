نشست علنی مجلس برگزار شد؛ ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵) به‌صورت وبیناری و به ریاست علی نیکزاد برگزار شد.



دستورکار این جلسه به شرح زیر است:



ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان



گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری



ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران



گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی



بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده



۲. بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور



۳. بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز