به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «بازی و اسباببازی» با شعار «دنیایی از بازی، خلاقیت و شادی» همزمان با برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی گلگهر و در دل برنامههای این جشنواره، در گهرپارک سیرجان برگزار میشود. هشتمین جشنواره فرهنگی گلگهر نیز با شعار «خانواده شاد، ایران سربلند»، با محوریت خانواده و با هدف ایجاد فضایی شاد، فرهنگی و خاطرهانگیز برای شهروندان، میزبان مجموعهای متنوع از برنامهها و فعالیتهای فرهنگی و سرگرمی خواهد بود.
جشنواره فرهنگی گلگهر در سالهای گذشته نیز بهعنوان یکی از رویدادهای فرهنگی و خانوادهمحور سیرجان، تلاش کرده است با گردهم آوردن خانوادهها و ارائه برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، آموزشی و سرگرمی، زمینهای برای افزایش نشاط اجتماعی و خلق تجربههایی مشترک برای شهروندان فراهم کند. حضور بخشهای ویژه کودک و نوجوان، بازی و سرگرمی و مشارکت فعالان فرهنگی از جمله ویژگیهایی است که در دورههای پیشین این جشنواره مورد توجه قرار داشته است. در هشتمین دوره این جشنواره، رویداد «بازی و اسباببازی» نیز بهعنوان یکی از بخشهای ویژه، با شعار مستقل «دنیایی از بازی، خلاقیت و شادی» برگزار خواهد شد.
این رویداد با همکاری انجمن تولیدکنندگان اسباببازی ایران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طراحی شده و تلاش دارد فضایی متفاوت، پرنشاط و خلاقانه را برای کودکان، نوجوانان و خانوادهها فراهم کند. بازی، تنها یک سرگرمی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری، رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان به شمار میرود. از همین رو، رویداد «بازی و اسباببازی» فرصتی است تا کودکان و خانوادهها در فضایی شاد و پویا، با دنیای متنوع بازیها و اسباببازیها همراه شوند و تجربهای متفاوت از سرگرمی، آموزش و خلاقیت را در کنار یکدیگر رقم بزنند. برگزاری این رویداد در بستر هشتمین جشنواره فرهنگی گلگهر، میتواند فرصتی برای تقویت ارتباط میان اعضای خانواده و ایجاد لحظاتی مشترک و خاطرهانگیز باشد؛ جایی که کودکان در دنیای بازی و خلاقیت غرق میشوند و خانوادهها نیز در کنار آنها، تجربهای متفاوت از یک رویداد فرهنگی و خانوادگی خواهند داشت.
هشتمین جشنواره فرهنگی گلگهر با شعار «خانواده شاد، ایران سربلند» و رویداد «بازی و اسباببازی» با شعار «دنیایی از بازی، خلاقیت و شادی»، از ۱۴ تا ۲۰ شهریورماه هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در گهرپارک سیرجان برگزار میشوند.
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