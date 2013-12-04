گزارش 100 روزه وزارت اقتصاد منتشر شد/ جزئیات طرح رونق تولید و رشد اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش 100 روزه خود اعلام کرد: بر اساس سند چشم انداز هدف گذاری کشور آن بود که قدرت اول اقتصادی منطقه باشد و این محقق نخواهد شد مگر با رشد اقتصادی مستمر و پایدار.

رشد اقتصادی که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است. این شاخص در حقیقت تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی می باشد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی مستمر و پایدار باشد، نشان دهنده درونزا بودن رشد است.

اما متاسفانه در این سالها نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، ناامیدکننده و پر نوسان بوده است. در سال 1390 از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال 1389 کاسته شد و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود 3 درصد محدود شد. برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در سال 1391 کاهش بی سابقه ای داشته و به رقم منفی 5.8 درصد رسیده است.

بدین ترتیب ایران نه تنها در جمع کشورهای منطقه از نقطه نظر رتبه جایگاه مناسبی ندارد، بلکه با احتساب بسیار خوشبینانه نرخ رشد صفر درصد برای سال 2012 میلادی جایگاهی بهتر از رتبه 23 در بین 24 کشور منطقه کسب نمی کند و با این تخمین خوشبینانه در رتبه 164 جهان قرار خواهد گرفت.

جالب این جاست که بدانیم ایران در برخی ادوار توانسته رشدهای اقتصادی خوبی را تجربه کند. متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم حدود 6.1 درصد بوده است که حتی حدود 0.1 درصد بالاتر از اهداف برنامه بوده است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی 188 کشور جهان پیش بینی کرده که کشور با افت شدید تولید ناخالص داخلی، سقوطی 9 پله ای در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان خواهد داشت.

منتخبی از اقدامات ملموسی که در این فرصت کوتاه انجام شده است:

وزارت امور اقتصادی و دارائی در همان روزهای ابتدایی طرحی را با هدف رونق تولید و سرمایه گذاری و ایجاد تحرک و افزایش رشد اقتصادی تدوین کرد که در تاریخ 21 / 6 / 1392 به تصویب هیات وزیران رسید. برخی از مهمترین مواد آنها به شرح زیر است:

- افزایش طول مدت بازپرداخت تسهیلاتی که به دلایل تحولات اقتصادی اخیر با مشکلاتی در پرداخت مواجه شده اند و تجدید نظر در آئین نامه تسهیلات کلان جهت تسهیل اعتباری

- کاهش ضمانتنامه بانکی فعالان اقتصادی از 130 به 30 درصد ارزش کالای وارداتی

- تسهیل فرایندهای گمرکی به منظور ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای انباشته در گمرک

- اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بخش کشاورزی

- بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی با هدف توسعه صادرات.

خلاصه ای از وضعیت ابتدای دولت یازدهم 1 رشد اقتصادی نرخ رشد اقتصادی1391- %3- ( تخمین بانک جهانی)- 5.8 % - (بانک مرکزی) 1392 - %1.3 - ( پیش بینی بانک جهانی) 1.5% - ( پیش بینی صندوق بین المللی پول) 2 محیط کسب و کار شاخص آزادی اقتصادی رتبه 168 جهان شاخص سهولت کسب و کار رتبه 152 جهان شاخص سهولت کسب و کار رتبه 19 منطقه همه شاخص ها در سال 2013 3 قدرت خرید کل کشور، مردادماه 1392 - نرخ تورم بیش از 40 % - مثال در تهران، هفته اول شهریورماه 1392: تورم 56.3% موادخوراکی نسبت به هفته مشابه سال گذشته 4 سهم مالیات در اقتصاد ملی نسبت مالیات بهتولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 8% و در کشورهای توسعه یافته بین 20 تا 30 درصد 5 ارز قیمت دلار در سال 1384 " 904 تومان - قیمت دلار در مرداد92 " 3200 تومان 6 تجارت خارجی کسری تراز بازرگانی 1391 " 20894 میلیون دلار ( بدون احتساب نفت و سایر موارد مندرج در توضیح کالاهای غیرنفتی) سال 1391 " ارزش واردات 62.18 % ارزش کل مبادلات خارجی کشور نسبت ارزش یک تن صادرات به یک تن کالای وارداتی 35. 0 7 اشتغال جمعیت غیرفعال فارغ التحصیل و در حال تحصیل آموزش عالی 5.3 میلیون نفر - جمعیت بیکار متجاوز از 3 میلیون نفر - متقاضیان بالقوه شغل بیش از 8 میلیون نفر 8 بدهی دولت 1391 - بدهی به دولت نظام بانکی 1279 هزار میلیارد ریال- بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی طی سالهای 1384 تا سال 1391 حدود 5.4 برابر شده است. 9 اعتبار برای جذب سرمایه خارجی موقعیت رتبه اعتباری ایران در رده زیمباوه به عنوان یکی از بی اعتبارترین کشورهای جهان

