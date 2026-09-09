شناسایی بیش از ۶ هزار متقاضی مسکن محرومین در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی صبح چهارشنبه در نشست شورای مسکن گیلان که با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه ساخت مسکن روستایی، از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰ تاکنون ۳۰ هزار و ۴۲۶ متقاضی واجد شرایط به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: تاکنون برای ۲۷ هزار و ۲۳۹ نفر قرارداد منعقد شده و از مجموع درخواست‌ها، ۲۳ هزار و ۸۱۱ واحد مسکونی با استفاده از اعتبارات پنج‌ساله به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به سهمیه‌های سال جاری بیان کرد: امسال ۹ هزار سهمیه در قالب ۹ بانک عامل اختصاص یافته که از میان ۳ هزار و ۶۵۵ متقاضی، یک‌هزار و ۲۰۰ نفر واجد شرایط به بانک‌ها معرفی شده‌اند و برای ۲۵۴ نفر نیز قرارداد منعقد شده است.

دائمی با بیان اینکه میانگین ساخت مسکن روستایی در کشور ۵۶ درصد است، گفت: این میزان در گیلان به ۶۱ درصد رسیده که نشان‌دهنده روند مطلوب توسعه ساخت مسکن روستایی در استان است.

وی در ادامه به اجرای طرح مسکن محرومین اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۱ تفاهم‌نامه در حوزه ساخت مسکن محرومین منعقد شده و ۶ هزار و ۲۲۱ متقاضی شناسایی و به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان تصریح کرد: از میان این متقاضیان، ۶ هزار و ۲۹ نفر وام بلاعوض صددرصدی دریافت کرده‌اند و واحدهای مسکونی ۵ هزار و ۴۱۳ نفر نیز تحویل شده است.

دائمی همچنین درباره طرح «خانه امید» گفت: سهمیه گیلان در این طرح یک‌هزار و ۲۷۳ واحد است که تاکنون ۷۹۹ متقاضی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و ۴۲۱ نفر نیز در مجموع ۴۷ میلیارد تومان تسهیلات کمکی دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه افزود: در شهرستان آستانه اشرفیه ۴۲۸ واحد مسکونی آسیب‌دیده شناسایی شده و ۹۸ میلیارد تومان به حساب متقاضیان واریز شده است. مجموع اعتبارات هزینه‌شده در این شهرستان به ۱۲۲ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به آسیب‌های واردشده در سه نقطه آستانه اشرفیه، شفت و بندرانزلی در جریان جنگ رمضان بیان کرد: در این مناطق ۱۴۸ واحد مسکونی آسیب‌دیده شناسایی و ثبت شده است.

دائمی ادامه داد: برای بازسازی و تعمیر این واحدها ۶۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که حدود ۲.۹ میلیارد تومان آن برای تأمین کالا و اقلام مورد نیاز اختصاص یافته است.

وی از ساخت ۷۸۰ واحد مسکن در قالب نهضت ملی مسکن در گیلان خبر داد و گفت: ساخت این واحدها در سه فاز در دست اجراست و برای تکمیل آنها نیازمند تأمین اعتبار هستیم.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش مسکن خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح‌های مسکن، ۸۸۰ هکتار زمین شناسایی شده که ۶۰۰ هکتار آن در طرح هادی قرار دارد و تعیین تکلیف این اراضی در دستور کار است.