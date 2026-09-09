داریوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی در روستای همایون‌کش شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این اردو با هدف پیشگیری از بیماری‌های دامی، ارتقای سلامت دام‌ها و حمایت از دامداران منطقه اجرا شد.

وی افزود: در جریان این اردوی جهادی، مجموعه‌ای از خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی به دامداران و بهره‌برداران روستا ارائه شد تا زمینه پیشگیری از بروز و شیوع بیماری‌های دامی فراهم شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور گفت: واکسیناسیون دام‌ها از جمله خدمات ارائه‌شده در این برنامه بود که با هدف حفظ سلامت دام‌ها و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های دامی انجام شد.

محمدی ادامه داد: در کنار ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، آموزش‌های لازم نیز به بهره‌برداران ارائه شد تا دامداران با روش‌های پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت بهتر از دام‌های خود آشنا شوند.

وی تصریح کرد: خدمت‌رسانی به دامداران مناطق روستایی و صعب‌العبور از برنامه‌های مهم دامپزشکی است و برگزاری اردوهای جهادی می‌تواند دسترسی این گروه‌ها به خدمات تخصصی را تسهیل کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور خاطرنشان کرد: تداوم اجرای اردوهای جهادی دامپزشکی با هدف ارائه خدمات به مناطق روستایی و کم‌برخوردار در دستور کار قرار دارد و این روند برای حمایت از دامداران ادامه خواهد یافت.