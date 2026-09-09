اوپن ای آی برای یک محقق قلدری کرد؛ ادعال حل مسئله ۱۰۰ ساله ریاضی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، خالق چت جی پی تی اعلام کرد هوش مصنوعی آن، «مسئله هزاره» که یک معمای ریاضی است که کارشناسان انسانی نتوانسته اند به مدت بیش از ۹۰ سال آن را رمزگشایی کنند، حل کرده است.

اما اکنون به نظر می رسد این دستاورد زیر سایه اختلافات با پروفسور تریستان باک مستر از دانشگاه نیویورک که مدعی است اوپن ای آی سعی کرده او را برای همکاری در حل این مسئله تحت فشار قرار دهد، باقی مانده است.

این پروفسور مدعی است یک محقق اوپن ای آی به او هشدار داده بود اگر از ارائه بیانیه مشترک با آنها سرباز بزند، احتمالا شغلش را نابود کند. باک مستر در پی حل کردن مسئله Euler، یک معمای مرتبط با نظریه های دینامیک مایعات بود و با یک محقق دیگر به نام لونت آلپوگ از شرکت رقیب آنتروپیک همکاری می کرد.

او پس از حل مسئله با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی اوپن ای آی و آنتروپیک آماده بود یافته هایش را منتشر کند و در همان زمان با کارشناس خالق چت جی پی تی گفتگو کرد. باک مستر می گوید محققان این شرکت پس از آنکه مدعی شدند یک معمای مشابه را به طور مستقل حل کردند، او را وادار به توافق درباره صدور یک بیانیه مشترک درباره مسئله ریاضی مذکور کردند.

این محقق در یک پست وبلاگی مدعی شد اوپن ای آی طی چند روز گذشته و هنگامیکه شایعات درباره فعالیت او به محققان شرکت رسید، معما را حل کرده است. پروفسور باک مستر پس از فشار های اوپن ای آی، از انجام این کار سر باز زد و اعلام کرد این گفتگوها را علنی می کند. او درباره آنکه سیستم های اوپن ای آی ممکن است معما را پس از جذب برخی معادلات او در فناوری شرکت حل کرده باشند، ابراز نگرانی کرد.

وی در این باره افزود: این مسیری نیست که بتوان طی چند روز به آن دست یافت. در میانه این اختلافات یک محقق اوپن ای آی به او گفته بود چرا شغلت را نابود می کنی؟ اگر نمی خواهی با تو خوب برخورد کنم، من هم مجبور نیستم خوب باشم.

این اختلاف در حالی رخ داده که آزمایشگاه های هوش مصنوعی برای اثبات آنکه جدیدترین ابزارهایشان قادر به ثبت دستاوردهای علمی که چند دهه ذهن انسان را به خود مشغول کرده، هستند.

اوپن ای آی روز پنج شنبه هفته گذشته راه حل خود برای یک معمای مشابه را با کمک چت جدید آسترا به اشتراک گذاشت.