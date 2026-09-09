  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۹

نظارت شرعی و بهداشتی بر کشتارگاه طیور سنقر تشدید شود

نظارت شرعی و بهداشتی بر کشتارگاه طیور سنقر تشدید شود

کرمانشاه - روند رعایت ضوابط شرعی و بهداشتی در کشتارگاه طیور شهرستان سنقر با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵، حجت‌الاسلام تقوی، نماینده دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور، به همراه حجت‌الاسلام یاوری با حضور در کشتارگاه طیور شهرستان سنقر، روند اجرای ضوابط شرعی و بهداشتی در فرآیند تولید گوشت مرغ را بررسی کردند.

در جریان این بازدید، نحوه رعایت موازین شرعی در مراحل مختلف کشتار طیور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اجرای دقیق این ضوابط تأکید شد.

همچنین رعایت کامل الزامات و ضوابط بهداشتی در تمامی مراحل کشتار و تولید گوشت مرغ، از دیگر موضوعات مورد توجه در این بازدید بود.

در این بازدید بر نقش نظارت مستمر در تأمین گوشت مرغ سالم و حلال و همچنین صیانت از سلامت عمومی جامعه تأکید شد.

حاضران همچنین بر استمرار نظارت‌های شرعی و بهداشتی در کشتارگاه طیور سنقر تأکید کردند و رفع نواقص احتمالی را از الزامات ارتقای سطح نظارت و کیفیت تولید دانستند.

ارتقای کیفیت فرآورده‌های خام دامی نیز از دیگر محورهای مورد تأکید در این بازدید بود و بر ضرورت توجه مستمر به الزامات نظارتی در این زمینه تأکید شد.

کد مطلب 6941962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یوسف IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ای کاش روزی برسد که انسان ها بفهمند این روش مرغ داری ها غلط است و ظلم به آن زبان بسته ها ست زیرا آن هم باید از نور خورشید و طبیعت زمین بهره مند شوند و جوجه ها مادر داشته باشند و طبیعی زندگی کنند درود بر گیاه خواران

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها