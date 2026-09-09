نظارت شرعی و بهداشتی بر کشتارگاه طیور سنقر تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵، حجت‌الاسلام تقوی، نماینده دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور، به همراه حجت‌الاسلام یاوری با حضور در کشتارگاه طیور شهرستان سنقر، روند اجرای ضوابط شرعی و بهداشتی در فرآیند تولید گوشت مرغ را بررسی کردند.

در جریان این بازدید، نحوه رعایت موازین شرعی در مراحل مختلف کشتار طیور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اجرای دقیق این ضوابط تأکید شد.

همچنین رعایت کامل الزامات و ضوابط بهداشتی در تمامی مراحل کشتار و تولید گوشت مرغ، از دیگر موضوعات مورد توجه در این بازدید بود.

در این بازدید بر نقش نظارت مستمر در تأمین گوشت مرغ سالم و حلال و همچنین صیانت از سلامت عمومی جامعه تأکید شد.

حاضران همچنین بر استمرار نظارت‌های شرعی و بهداشتی در کشتارگاه طیور سنقر تأکید کردند و رفع نواقص احتمالی را از الزامات ارتقای سطح نظارت و کیفیت تولید دانستند.

ارتقای کیفیت فرآورده‌های خام دامی نیز از دیگر محورهای مورد تأکید در این بازدید بود و بر ضرورت توجه مستمر به الزامات نظارتی در این زمینه تأکید شد.