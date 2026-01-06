دوازدهمین نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند در ساری افتتاح شد

دوازدهمین دوره نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان استانی پیش از ظهر سهشنبه در ساری آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیتها و توانمندیهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه خدمات دولت هوشمند، در قالب ۵۰ غرفه و با مشارکت ۹۰ برند فعال در حوزههای فناوری، ارتباطات و خدمات دیجیتال برپا شده است.
در این رویداد، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها، اپراتورها و دستگاههای اجرایی، آخرین دستاوردهای خود در زمینه دولت الکترونیک، شهر هوشمند، هوش مصنوعی، امنیت اطلاعات و نرمافزارهای کاربردی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین افتتاح این نمایشگاه، بر نقش فناوریهای نوین در افزایش بهرهوری، شفافیت و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان تأکید کرد و نمایشگاه الکامپ را بستری مناسب برای همافزایی بخش دولتی و خصوصی دانست.
دوازدهمین نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند تا تا ۱۹ دی ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند همهروزه از آن بازدید کنند.
