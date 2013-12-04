اسرائیل و حاميانش فقط از طريق تفرقه و تخريب مي توانند به اهداف شوم خود برسند

به گزارش خبرگزاری مهر،سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز ضمن تشكر، با اشاره به درگيريهاي اخير طرابلس ضمن تاكيد بر لزوم حفظ وحدت و هوشياري لازم در مقابل توطئه هايي كه به منظور ايجاد تفرقه ميان پيروان اديان ومذاهب صورت مي گيرد، اظهار داشت: رژيم صهيونيستي و حاميان آن تنها از طريق تفرقه و تخريب مي توانند به اهداف شوم خود برسند .



شيخ بلال سعيد شعبان نيز در اين ديدار به بيان توضيحاتي درخصوص اوضاع طرابلس پرداخت.



وي با اشاره به فعاليت گروه‌هاي تروريستي با حمايت برخي کشورهاي منطقه و رژيم صهيونيستي گفت: دشمنان مقاومت تلاش مي‌کنند با ايجاد مشکلات و اختلافات، امنيت رژيم نامشروع صهيونيستي را تقويت نمايند اما در سايه اتحاد و يکپارچگي نيروهاي مقاومت، تمامي توطئه‌هاي دشمنان با شکست مواجه خواهد شد.