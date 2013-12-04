امام جمعه قزوین انتخاب استاندار جدید قزوین را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تبریک آیت الله هادی باریک بین خطاب به مرتضی روزبه استاندار قزوین آمده است: انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان هفتمین استاندار استان قزوین صمیمانه تبریک می گویم.



باتوجه به برخورداری شما از مراتب بالای تدین، تعهد، تدبیر، تجربه، دلسوزی و آشنایی عمیق نسبت به استعدادها و توان مندی ها و نیز مشکلات استان، رجاء واثق دارد در دوران مدیریت عالی و کلان جنابعالی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و حرکت سریع به سمت رشد و توسعه در شان استان و حل مشکلات پیش رو خواهیم بود.



در ادامه این پیام آمده است: اهتمام جدی و عنایت ویژه به ارتقاء سطح فرهنگ و ایمان و اخلاق مردم و تقویت معنویت در جامعه و نیز رسیدگی به امور محرومان و مستمندان که به تعبیر امام راحل عظیم الشأن(قدس سره) ولی نعمت ما هستند، قطعاً از اولویت های برنامه جنابعالی که بحمدالله خود یکی از شخصیت های ارزشی و مؤمن هستید، خواهد بود.



آیت الله باریک بین همچنین در این پیام از ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی، هیئت محترم دولت به ویژه وزیر محترم کشور، نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، شخصیت ها، احزاب و گروههای سیاسی استان و به طور ویژه از مردم شریف و انقلابی استان قزوین که زمینه ساز این انتصاب شایسته بودند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرده است.



مرتضی روزبه به عنوان هفتمین استاندار از امروز جانشین احمد عجم خواهد شد و مدیریت استان قزوین را بر عهده خواهد گرفت.