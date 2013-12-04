به گزارش خبرنگار مهر، رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به کسری شدید گاز برای زمستان سالجاری، گفت: هم اکنون ایران 100 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کند.

با این وجود شرکت ملی گاز ایران امروز در واکنش به اظهارات رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، اعلام کرد: قرارداد این شرکت با ترکمنستان برای دریافت روزانه 45 میلیون متر مکعب گاز منعقد گردیده و هم اکنون نیز در چارچوب قرارداد و میزان درخواست و نیازهای شرکت ملی گاز ایران و به صورت عادی در حال انجام می باشد.

از اینرو با توجه به تفکیک وظایف شرکت‌ها و سازمان‌ها، اظهارنظر افراد و یا سازمان‌های محترم که هیچگونه ارتباط و سنخیتی با موضوع مطرح شده ندارند، باعث اشاعه اطلاعات ناصحیح و بعضا ایجاد مشکلاتی در روند فعالیت ها می شود.

لذا از تمامی مدیران و سازمان ها درخواست می نماید صرفا در حوزه وظایف و اختیارات خود اظهار نظر فرمایند.

به گزارش مهر، چهاردهم شهریور ماه سالجاری و همزمان با سفر سه روزه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکمنستان، بیژن زنگنه وزیر نفت هم مسافر عشق آباد شده بود.

در این مذاکرات دو روزه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با وزیر انرژی ترکمنستان درباره توسعه همکاری‌های دو کشور به ویژه در حوزه گاز و تجارت این حامل انرژی بحث و تبادل نظر کرد.

بر این اساس بررسی آخرین وضعیت واردات گاز ایران از ترکمنستان، ترانزیت گاز این کشور همسایه و تهاتر منابع مالی حاصل از واردات گاز با کالا و تجهیزات نفتی از مهمترین محورهای گازی دو طرف در عشق آباد خاهد بود.

از پنج سال گذشته تاکنون واردات گاز طبیعی توسط ایران از ترکمنستان فراز و فرودهای متعددی در این مباله بین‌المللی گاز به وجود آمده به طوری‌که در این مدت ترکمنستان سه بار به طور رسمی شیرهای صادرات گاز به ایران را بسته است.

بر این اساس، از سه سال گذشته تاکنون همزمان با افزایش ظرفیت تولید گاز، ایران طرح‌های جدیدی به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را طراحی، ساخت، نصب و اجرایی کرده است.

بهره‌برداری از خط لوله یکهزار و 24 کیلومتری شمال و شمالشرق، راه‌اندازی تاسیسات جدید تقویت فشار گاز، بهره‌برداری نهایی از خط لوله سوم سراسری گاز به طول یکهزار و 270 کیلومتر و تعریف چندین طرح و پروژه کوچک و بزرگ گازی در استان‌های حاشیه دریای خزر و شمالشرق کشور از این دسته اقدامات است.