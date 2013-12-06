۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

صدور شناسنامه مکانیزه در نمایشگاه الکامپ

معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور از صدور شناسنامه مکانیزه در نمایشگاه الکامپ خبر داد و گفت: متقاضیان با مراجعه به غرفه سازمان ثبت احوال و به همراه داشتن مدارک لازم می توانند نسبت به صدورشناسنامه مکانیزه اقدام کنند.

حمید پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روز گذشته نمایشگاه الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد، افزود: سازمان ثبت احوال نیز در این نمایشگاه خضور دارد که در روز اول داشبورد جمعیتی سازمان نیز رونمایی شد.

وی گفت: داشبورد جمعیتی ثبت احوال 4 واقعه حیاتی را به صوت لحظه ای و آن لاین به ثبت می رساند و همچنین هرم سنی جمعیت را نیز نشان می دهد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال به خدماتی که در این نمایشگاه به متقاضیان ارائه شد، خاطرنشان کرد:‌ افرادی که قصد تعویض شناسنامه خود را دارند می توانند به غرفه ثبت احوال مراجعه کنند و طی زمان کوتاهی شناسنامه برای آنان صادر می شود.

به گفته پارسایی، شناسنامه فعلی، کپی کارت ملی، دو قطعه عکس و اصل شناسنامه همسر و فرزند (در صورت تاهل) از جمله مدارک مورد نیاز برای صدور شناسنامه جدید در این نمایشگاه است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه الکامپ تا 17 آذرماه ادامه دارد ، تاکید کرد: هزینه صدور شناسنامه جدید در نمایشگاه الکامپ 15 هزار تومان است.

