دعوت مجلس از هیئت های پارلمانی انگلیس،بلژیک،سوئیس و یونان/ جک استراو به تهران می آید

عباسعلی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی گروههای دوستی و پارلمانی ایران با کشورهای مختلف فعال است که ریاست برخی از آن ها از جمله گروه های دوستی و پارلمانی ایران با سوئیس،انگلیس،یونان،بلژیک و کنیا بر عهده بنده است.

وی افزود: در دوهفته گذشته ملاقات هایی با سفرای سوئیس،بلژیک و یونان داشتم و از همتان خود در این کشورها برای سفر به ایران دعوت به عمل آوردم.

نماینده کاشان همچنین از آقای جک استراو وزیر امور خارجه پیشین انگلیس که هم اکنون رئیس گروه دوستی و پارلمانی انگلیس و ایران است نیز برای سفر به ایران دعوت کرده ام تا سفری به جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

وی با بیان اینکه ما به دنبال توسعه روابط با همه کشورها هستیم یادآور شد: گروه های دوستی و پارلمانی نقش تسهیل کننده توسعه مناسبات ایران با کشورهای مختلف را داشته و اثر خوبی در کمک به وزارت امور خارجه برای توسعه روابط دارند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که پاسخ استراو به دعوت چه بوده گفت: هنوز پاسخ رسمی داده نشده اما به صورت غیر رسمی شنیده ام ایشان دعوت را پذیرفته است.

وی در خصوص حساسیت ها نسبت به روابط ایران و انگلیس گفت: ما با تمام کشورهای دنیا میخواهیم رابطه داشته باشیم و تنها رژیم صهیونیستی بخاطر نوع پیدایش به عنوان خط قرمز ما است و گرنه با همه کشورها بر اساس منافع ملی و احترام متقابل به دنبال گسترش روابط هستیم و فکر میکنم انگلیس هم یکی از این کشورها است که البته سابقه تاریخی بدی نسبت به ایران داشته و به همین خاطر همواره با آن با احتیاط برخورد کرده ایم و خود آقای استراو نیز همواره اشاره کرده که تاریخ و سابقه روابط به شکلی بوده که انگلیس منافع ایران را مد نظر نداشته و اثرات منفی بر ایران گذاشته و تصور ذهنی مردم ایران نسبت به انگلیس خوب نیست و ایشان در این خصوص همیشه مواضع خوبی داشته است.

منصوری تاکید کرد:اینکه خود انگلیسی ها می دانند که با بی اعتمادی نمی توان روابط را گسترش داد حایز اهمیت است و می توان بر اساس منافع مشترک به سمت گسترش روابط حرکت کرد.

وی سفر هیئت های پارلمانی کشورهای اروپایی را برای اطلاع از پیشرفت های ایران و بی اثر بودن تحریم ها مهم توصیف کرد.