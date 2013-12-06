دایی تهدید به جدایی از پرسپولیس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی تیمش برابر ذوب‌آهن اصفهان در نشست خبری حاضر شد و ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: هر دو تیم بازی خوبی را ارائه و برای بردن آمده بود. هیچ تیمی دفاع نکرد و هواداران بازی قشنگی را شاهد بودند. ذوب‌آهن هم خیلی خوب کار کرد و متاسفم این تیم در چنین جایگاهی قرار گرفته است اما مطمئنم می‌تواند در هفته‌های آینده به جایگاه بهتری بالاتری برسد.

وی با تمجید از عملکرد بازیکنانش در نیمه نخست، خاطرنشان کرد: متاسفانه نیمه دوم را بد شروع کردیم و گل بچه‌گانه‌ای خوردیم، هرچند در ادامه بازی می‌توانستیم به گل‌های بیشتر دست یابیم تنها یکبار دروازه ذوب‌آهن را باز کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص این پیروزی یادآور شد: خوشبختانه در این بازی حساس توانستیم 3 امتیاز را کسب کنیم، نتیجه‌ای که دوباره ما را در کورس قرار داد. البته از همه بازیکنان که بازی خوبی را ارائه کردند و همه طرفداران که در این هوای سرد به ورزشگاه آمده و از تیم حمایت کردند، باید تشکر کنم.

وی در ادامه در خصوص شعارهایی که در ابتدای بازی علیه بهزاد غلامپور سر داده شد، تاکید کرد: متاسفانه تعدادی از تماشاگرنماها به غلامپور توهین کردند و من این مسئله را پیگیر خواهم بود که از کجا آب می‌خورد. اگر نتوانم متوجه شوم که این بحث توسط چه کسانی مطرح شده، مطمئنا در پرسپولیس نمی‌مانم.

دایی با اشاره به اینکه مدیران باشگاه هم باید این مسئله را پیگیری کنند، اضافه کرد: دوباره پرسپولیس در حال اوج گرفتن است که متاسفانه شیطنت‌هایی علیه این تیم شروع شده است. اینکه امروز یادشان آمده دستیار من از کدام تیم به پرسپولیس آمده، جای سوال دارد. من حتما پیدا می‌کنم چه کسانی علیه غلامپور شعار داده‌اند و مطمئنا اگر این مشکل حل نشود، در این تیم نمی‌مانم.

خبرنگاری در این هنگام از دایی پرسید آیا شعار دادن علیه غلامپور، ادامه اتفاقاتی است که در تمرین روز گذشته علیه او رخ داد و منجر به خسارت به ماشینش شد؟ که وی به این سوال اینگونه واکنش نشان داد: متاسفم برای کسانیکه اسم‌شان را خبرنگار گذاشتند و برخی از مطالب را روی سایت‌هایشان به دروغ عنوان می‌کنند. همچنین از خودشان داستان و شعر می‌نویسند که به علی دایی حمله شده است.

وی در این خصوص اضافه کرد: بعد از تمرین روز پنجشنبه، من برای اینکه با هواداران و طرفداران تیم عکس یادگاری بگیرم، ایستادم که متاسفانه دو نفر که در پژوی سفید رنگ بودند، با سه پسر در یک پراید دیگر، درگیر شدند که مقصر هم کسانی بودند که در پژو نشسته و مست بودند. در این درگیری یکی از آنها سنگی را پرتاب کرد که به ماشین خورد اما برخی از خبرنگاران داستان‌هایی از خود خودشان ساختند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه در ممکلت اسلامی کار کرده اما به دروغ برخی از مسائل را مطرح می‌کنیم، خاطرنشان کرد: نه تنها ماشین من، بلکه چند ماشین دیگر هم در این حادثه آسیب دید. عوامل این درگیری هم دستگیر شدند و نیروی انتظامی باید با آنها برخوردی جدی کند زیرا مخل نظم و آرامش عمومی بودند.

وی یادآور شد: در این درگیری حمله‌ای به ماشینم شد. فقط می‌توانم بگویم متاسفم که برخی خبرنگاران برای خودشان در خبرگزاری‌ها و صفحات اجتماعی‌شان چیزی می‌نویسند. نمیدانم اسم آن‌ها را چه باید گذاشت. آیا می‌خواهید با این کار به مردم یاد بدهید که ماشین دایی را خراب کنند.

دایی در مورد اینکه سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اعلام کرده داوری مشکل داشت و به نفع پرسپولیس سوت زده است، یادآور شد: آقای آذری از دوستان من هستند و خیلی ایشان را دوست دارم. در این ورزش بالای 15 سال با او رفیق بوده‌ام اما باید بگویم نظر خودشان را گفتند و من برای آن حترام قائل هستند.

وی در این خصوص افزود: بازی ما با تراکتورسازی 5 دقیقه وقت اضافه گرفتند با آنهمه وقت کشی که از سوی بازیکنان تیم میزبان صورت گرفت اما در این بازی اتفاق خاصی رخ نداد که داور 4 دقیقه وقت اضافه گرفت. آیا واقعا بازی تراکتورسازی 5 دقیقه وقت تلف شده داشت و این بازی 4 دقیقه. اگر این بازی 4 دقیقه وقت تلف شده داشت باید برای بازی تراکتورسازی 15 دقیقه وقت اضافه می‌گرفتند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین گفت: در جریان این بازی جای خودم ایستاده‌ام اما داور چهارم می‌آید من را تهدید می‌کند که طبق قانون با تو عمل میکنم. متاسفانه به خاطر صحبتهایی که علیه یک داور مطرح کردم، ضد من جبهه گرفتند. مطمئن باشید این روزها هم مانند همیشه می‌گذرد و در آینده مردم مسائل را شفاف‌تر متوجه می‌شوند.

تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین دیدار از هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برابر ذوب‌آهن به پیروزی 2 بر یک دست یافت. نتیجه‌ای که باعث شد تیم پرسپولیس به رده سوم جدول صعود کند.