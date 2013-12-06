به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین مسابقه هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت 16:20 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی دو تیم پرسپولیس و ذوب‌آهن به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه 2 بر یک به سود پرسپولیس به پایان رسید. مسابقه‌ای که محمدرضا خلعتبری مهاجم سرخپوشان ستاره آن بود و موفق شد در دقایق 21 و57 برای پرسپولیس گلزنی کرد. قاسم حدادی فر هم در دقیقه 49 برای ذوب آهن گل زد.

بازیکنان دو تیم از همان دقایق ابتدایی بازی هجومی را در دستور کار خود قرار دادند و پا به پای همدیگر، دروازه تیم مقابل را تهدید کردند. این فرصت‌ها ابتدا با حرکت محسن بیاتی‌نیا در دقیقه 3 برای ذوب‌آهن به دست آمد. بیاتی‌نیا از نیمه زمین خودش را به محوطه جریمه پرسپولیس رساند و در نهایت شوت این بازیکن با دخالت نیلسون راهی کرنر شد. در ادامه و پس از ضربه کرنر، یکی دیگر از بازیکنان ذوب‌آهن می‌توانست گل اول بازی را به ثمر برساند ولی مجددا نیلسون مانع گلزنی او شد.

اولین موقعیت پرسپولیس در دقیقه 4 توسط محسن مسلمان ایجاد شد. مسلمان که در نیم فصل از ذوب‌آهن راهی پرسپولیس شده، در این مسابقه انگیزه زیادی داشت ولی شوت او با اختلاف از کنار دروازه ذوب‌آهن بیرون رفت. در دقیقه 11 هم سیدمهدی سیدصالحی مهاجم سرخپوشان در محوطه جریمه ذوب‌آهن می‌توانست دروازه این تیم را با یک ضربه سر باز کند ولی وی از این موقعیت خوب استفاده نکرد.

فشار حملات پرسپولیس برای گلزنی در دقیقه 21 جواب داد تا محمدرضا خلعتبری که سابقه بازی در تیم ذوب‌آهن را هم دارد، روی یک حرکت در عرض توپ را زیر طاق دروازه ذوب‌آهن بگذارد.

بعد از گل اول، پرسپولیسی‌ها به کنترل مسابقه روی آوردند تا با برتری به رختکن بروند. با این حال در دقایق پایانی نیمه نخست ذوب‌آهن دو بار می‌توانست نتیجه بازی را عوض کند. همچنین محمدرضا خلعتبری و سیدصالحی هم در دقایق 43 صاحب دو فرصت متوالی شدند ولی بازیکنان ذوب‌آهن مانع افزایش اختلاف گل‌ها شدند.

در نیمه دوم تیم ذوب آهن خیلی زود موفق شد کار را به تساوی بکشاند. قاسم حدادی فر در دقیقه 49 ضربه آرامی را به سمت دروازه پرسپولیس زد ولی توپ پس از برخورد با پای مدافع پرسپولیس تغییر مسیر داد و نتیجه مسابقه به تساوی یک بر یک رسید.

10 دقیقه از گل تساوی نگذشته بود که محمدرضا خلعتبری یکبار دیگر منجی پرسپولیس شد. او که از بازی مقابل تیم سابق خود انگیزه زیادی داشت با حرکت از سمت راست دروازه ذوب آهن ضربه ای را خلاف جهت زد و باعث شد تا پرسپولیس به گل دوم خود برسد.

بعد از این گل حملات ذوب آهن روی دروازه پرسپولیس بیشتر شد. ذوب آهنی‌ها دو بار در دقایق 78 و 84 صاحب فرصت خوب گلزنی شدند. اولین فرصت را مرتضی تبریزی به تیر دروازه پرسپولیس کوبید و دومین فرصت هم توسط مهاجم ذوب آهن با اختلاف کم از کنار دروازه به اوت رفت.

تلاش بازیکنان در ادامه کار ثمری نداشت تا بازی با همان نتیجه 2 بر یک به سود پرسپولیس به اتمام برسد. با این نتیجه، پرسپولیس 30 امتیازی شد و جای استقلال را در رده سوم جدول گرفت.

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- تراکتورسازی تبریز 32 امتیاز (تفاضل گل 11+)

2- نفت تهران 32 امتیاز (تفاضل گل 9+)

3- پرسپولیس با 30 امتیاز

4- استقلال 29 امتیاز (تفاضل 6+)

5- فولاد خوزستان 29 امتیاز (تفاضل 3+)

6- سپاهان اصفهان 26 امتیاز

14- ذوب‌آهن اصفهان 14 امتیاز (تفاضل گل 11-)

15- فجرسپاسی شیراز 14 امتیاز (تفاضل گل 12-)

16- مس کرمان 13 امتیاز

