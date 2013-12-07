احکام مجرمین پرونده اختلاس میلیاردی شهرداری اراک به اجرا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر روابط عمومی دادگستری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی قطعیت آراء پرونده تخلف مالی شهرداری اراک ، متهمین ردیف اول، دوم و سوم این پرونده به نامهای م احمدیˈ ، م میریˈ و ˈق تقواییˈ برای تحمل مجازات تعیین شده به زندان مرکزی اراک منتقل شدند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است، با توجه به اینکه دیگر محکومین این پرونده به جزای نقدی محکوم گردیده اند تاکنون مبلغ 6 میلیارد و 345 میلیون تومان از جزای نقدی محکومین ردیف چهارم تا نهم اخذ گردیده و به صندوق دولت واریز گردیده است.
براساس این اطلاعیه اجرای احکام سه نفر دیگر از محکومین متواری این پرونده نیز در دستور کار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار دارد.
گفتنی است پیش از این بر اساس رای دادگاه شعبه پنجم تجدیدنظر استان مركزی آرای قطعی متهمان پرونده شهرداری اراك اینچنین اعلام شده بود.
1 - م احمدی (عضو شورای شهر سوم) به جرم اخذ رشوه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال نامشروع به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیارد و 670 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندق دولت و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
2 - م میری (شهردار سابق)به جرم اخذ رشوه به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریال جزای نقدی و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
3 - الف امینی به جرم موجبات تحقق ارتشاء و تحصیل مال نامشروع به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت شانزده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
4 - م بنی جمالی به جرم موجبات تحقق ارتشاء و تحصیل مال نامشروع به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
5 - ق تقوایی به جرم پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع جمعاً به پرداخت مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
6 - ك نوری به جرم پرداخت رشوه به پرداخت ششصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
7 - م گنجی به جرم پرداخت رشوه و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات پرداخت مبلغ 700 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
8 - م فراهانی به جرم موجبات تحقق ارتشا و تحصیل مال نامشروع به به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 700 میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد.
9 - غ زارعی پور به جرم پرداخت رشوه به پرداخت یكصد میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد.
10 - م مددی به جرم موجبات تحقق ارتشاء و تحصیل مال نامشروع به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
11 - م اكبری به جرم پرداخت رشوه به پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.
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