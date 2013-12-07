احکام مجرمین پرونده اختلاس میلیاردی شهرداری اراک به اجرا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر روابط عمومی دادگستری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی قطعیت آراء پرونده تخلف مالی شهرداری اراک ، متهمین ردیف اول، دوم و سوم این پرونده به نامهای م احمدیˈ ، م میریˈ و ˈق تقواییˈ برای تحمل مجازات تعیین شده به زندان مرکزی اراک منتقل شدند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است، با توجه به اینکه دیگر محکومین این پرونده به جزای نقدی محکوم گردیده اند تاکنون مبلغ 6 میلیارد و 345 میلیون تومان از جزای نقدی محکومین ردیف چهارم تا نهم اخذ گردیده و به صندوق دولت واریز گردیده است.

براساس این اطلاعیه اجرای احکام سه نفر دیگر از محکومین متواری این پرونده نیز در دستور کار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار دارد.

گفتنی است پیش از این بر اساس رای دادگاه شعبه پنجم تجدیدنظر استان مركزی آرای قطعی متهمان پرونده شهرداری اراك اینچنین اعلام شده بود.