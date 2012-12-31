کیفر خواست پرونده شهرداری اراک صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی طاهری ظهر چهارشنبه با اعلام این خبردر جمع خبرنگاران افزود: موضوع پرونده شهرداری اراک که طی آن متاسفانه 16 نفر متهم اصلی دستگیر شدند اخذ رشوه، پرداخت رشوه و اعمال نفوذ برخلاف حق است و دادستانی اراک پیگیر آن است.

وی با بیان اینکه روند پیگیری این پرونده بعد از طرح شکایت از سوی شاکیان پرونده که در واقع بخشی از متهمان را به لحاظ پرداخت رشوه تشکیل می دهند مورد بررسی قرار گرفت گفت: علیرغم تذکرات مکرر به مجموعه مدیریت شهرداری مبنی بر پیگیری امور متاسفانه اقدامی در راستای حل مشکل صورت نگرفت و دادستانی را مجبور کرد به صورت نامحسوس طی 8 ماه مسئله را پیگیری و نسبت به جمع آوری اسناد و مدارک لازم اقدام کند.

دادستان اراک افزود: با اثبات جرم طبق اسناد و مدارک جمع آوری شده موضوع بروز تخلف در شهرداری اراک به صورت علنی مورد بررسی قرار گرفت به طوریکه 16 نفر در این رابطه دستگیر و مورد بازجویی های اولیه قرار گرفتند که با اقرار تمام 16 نفر به تخلف صورت گرفته قرار بازداشت برای آنها صادر شد.

طاهری با بیان اینکه متهمان پرونده شهرداری اراک بعد از اقرار به بزه صورت گرفته با قرار وثیقه هم اکنون آزاد هستند گفت: ارزش وثیقه هایی که برای آزادی موقت متهمان صادر شده به نسبت میزان رشوه دریافتی و پرداختی آنها از 50 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان متغیر است.

زندان و جزای نقدی در انتظار متهمان پرونده شهرداری اراک

دادستان شهر اراک حداقل مجازات جرم در ارتشاع را 6 ماه تا 3 سال حبس عنوان کرد و گفت: طبق ماده 3 مرتکبان اختلاس و ارتشاع و کلاهبرداری اگر مبلغ ارتشاع به بیت المال برگردانده شود و مجرمین دیگری را در رابطه با جرم به دادگاه معرفی کند مشمول تخفیف مجازات خواهد شد.

طاهری با اشاره به شایعات مبنی بر حضور برخی مدیران استانداری مرکزی در این پرونده نیز گفت: تمامی شایعات موجود در این رابطه نیز مورد بررسی قرار گرفت این در حالیست که هیچگونه مدرکی در خصوص مشارکت مدیران فوق در این پرونده حاصل نشده است.

وی تاکید کرد: دادگستری بر اساس اسناد و مدارک موجود وارد عمل می شود و اگر نتواند به مدرک مستندی در خصوص ادعایی دست یابد وارد آن نخواهد شد.

دادگستری وارد بازی های سیاسی نمی شود

دادستان اراک همچنین تاکید کرد: پرونده شهرداری اراک دارای مدارک و اسناد لازم برای اثبات تخلف است و ادعای هیچ حزب یا گروه سیاسی در صدور رای این پرونده تاثیری ندارد.

طاهری با اشاره به عدم اعلام شکایت از سوی مردم عامه در خصوص این پرونده گفت: تا کنون شکایتی در خصوص این پرونده از سوی مردم به دادستانی ارائه نشده این در حالیست که هریک از شهروندانی که در این رابطه مورد تعرض قرار گرفته اند می توانند شکایت خود را به دادستانی تسلیم کنند.

وی یادآور شد: تا کنون 50 صفحه کیفر خواست و قرار مجرمیت برای متهمان این پرونده صادر شده و پذیرای هرگونه شکایات مردمی در این رابطه هستیم.

شهر اراک از لوث اراذل و اوباش پاک شده است

دادستان شهر اراک همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای پاک سازی شهر از اراذل و اوباش گفت: با اجرای طرح شناسایی اراذل و اوباش شهر و شناسنامه دار کردن این افراد تا کنون 130 نفر از اراذل و اوباش شهر اراک شناسایی شده اند.

طاهاری ادامه داد: در همین راستا یک باند 16 نفره از اراذل و اوباش در شهر اراک شناسایی شدند که 6 نفر از این باند را سردسته های آن بوده و در بازداشت موقت به سر می برند.

وی افزود: برای یک نفراز 16 نفر فوق که مفسد فی الارض شناسایی شده کیفر خواست صادر شده است.

دادستان اراک یادآور شد: زورگیری، دایر کردن محل فساد و فشا، مشروبات الکلی، تجاوز به عنف و ... از جرائم این افراد بوده است.

طاهری گفت: علاوه بر این با اجرای طرح ضربتی و مشارکتی دادگستری و نیروی انتظامی 20 تیم از نیروهای انتظامی در یک زمان واحد وارد یکی از مناطق شهر اراک شده و با بازرسی همزمان از 70 منزل مسکونی آلات و ادوات جرم، قمه، چاقو ومواد مخدر از اراذل و اوباش این منطقه کشف و ضبط شد.

70 هکتار مکان های آلوده شهر اراک تخریب شدند

دادستان اراک همچنین از تخریب 70 هکتار مناطق آلوده در شهر اراک خبر داد و گفت: 70 هکتار از مکان های آلوده شهر اراک واقع در پشت ریل راه آهن این شهر که به مکان ارتکاب جرم مجرمین تبدیل شده بود با هماهنگی مقام قضایی و همکاری شهرداری اراک مورد تخریب واقع شد.

طاهری یادآور شد: شناسایی و پلمپ 35 کمپ ترک اعتیاد غیر مجاز، دستگیری 6 کیف قاپ موتور سوار،پلمپ 10 تالار باغ غیر مجاز، اجرای طرح نظارت بر صنوف و الزام واحد های صنفی به رعایت شئونات اسلامی از دیگر اقدامات صورت گرفته در 6 ماه گذشته بوده است.