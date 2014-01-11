بهره برداری از 2 پروژه عمرانی و فرهنگی در دادگستری کل مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه عمرانی ساختمان شماره 3 و پروژه فرهنگی سامانه مجازی کتابخانه دادگستری کل استان مرکزی 2 پروژه ای بودند که بعد از ظهر شنبه با حضور آیت الله احمد محسنی گرکانی به بهره برداری رسیدند.

مدیرکل دادگستری استان مرکزی در این مراسم گفت: ساختمان شماره 3 دادگستری کل استان مرکزی در فضایی به وسعت 4 هزار متر مربع احداث شده است.

حجت الاسلام حکمت مظفری افوزد: این پروژه با صرف اعتباری معادل یک میلیارد و 575 میلیون تومان در مدت 10 ماه ساخته شده است.

وی ادامه داد: این پروژه با هدف انتقال دادگاه های تجدید نظر استان احداث شد که در حال حاضر به علت کمیود فضای در اختیار دادگاه های حقوقی و خانواده استان در آن مستقر شده اند.

مدیرکل دادگستری استان مرکزی با بیان این که پروژه ساختمان مجموعه دادگاه های خانواده استان مرکزی در فضایی به وسعت یک هزار و 500 مر مربع در دست اجراست گفت: عملیات اجرایی این پروژه با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست .

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر بیش از ده هزار متر مربع پروژه عمرانی دستگاه قضا در استان با استفاده از اعتبارات ملی و اعتبارات خاص دستگاه قضایی در حال ساخت است.

وی همچنین در خصوص پروژه فرهنگی سامانه مجازی کتابخانه دادگستری کل استان مرکزی گفت: این سامانه هم اکنون با در برگرفتن بیش از یک هزار جلد کتاب حقوقی، تفسیری، اعتقادی و اخلاقی در مجموعه سیستم cms راه اندازی شده است.

مدیرکل دادگستری استان مرکزی گفت: این سامانه ظرفیت 5 هزار جلد کتاب را دارد که به تدریج بدان اضافه خواهد شد.