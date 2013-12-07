فرانسه نیروهای خود در آفریقای مرکزی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، در پی وخامت اوضاع در جمهوری آفریقای مرکزی فرانسوا اولاند از افزایش شمار نظامیان فرانسه در این کشور آفریقایی خبر داد.

رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد شمار نظامیان فرانسه در آفریقای مرکزی به 1600 نفر خواهد رسید.

گزارش دیگری حاکی است دولت آلمان قصد دارد از نظامیان فرانسوی در نبرد با شبه نظامیان سلکا حمایت لجستیکی کند. برلین به پاریس پیشنهاد اعزام هواپیماهای ایرباس مدل A-310 برای انتقال نظامیان فرانسوی به آفریقای مرکزی را داده است. آلمان همچنین آمادگی خود را برای فراهم کردن امکان سوخت گیری هوایی هواپیماهای فرانسوی اعلام کرده است.

همچنین دولت انگلیس قصد دارد ماموریت نظامی فرانسه در آفریقای مرکزی را با کمک های لجستیکی پشتیبانی کند. در عین حال اتحادیه اروپا 50 میلیون یورو برای عملیات نظامی در قلب آفریقا اختصاص داده است. گفتنی است در نشستی دو روزه که با حضور مقامات بیش از 30 کشور آفریقایی و اروپایی در پاریس برگزار شد، موضوع مداخله نظامی در آفریقای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.