تبریک جمعی از اهالی رسانه ملی به شهاب مرادی

به گزارش خبرنگار مهر، در متن این نامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی

سلام

بیش و پیش از هرچیز به سکان داری عرصه فرهنگ و هنر پایتخت خوش آمدید.

دیر آمدید، با اما و اگرها آمدید، اما آمدنتان را به فال نیک می گیریم و خرسندیم که روحانی گشاده روی شهرمان پس از سالها تلاش برای نشر معارف دینی و طرح دغدغه های فرهنگی حالا آمده است تا ایده ها و نظراتش را به بار بنشاند.

و چه تصمیم خجسته ای بود نپذیرفتن مناصب و مسئولیت های سیاسی که در ادامه مسیر فعالیت های تبلیغی تان، شما را به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران رساند.

صیت سخن و شهرت نیک و محبوبیت، عطایای الهی به شما است که کافه انام، خاصه و عوام بر آن متفقند و پاسداشت این مواهب، خدمت به خلق خدا است که امیدواریم بر این مدار استوار باشید.

برایتان از صاحب این ایام حضرت سیدالشهدا (ع) عزت و سربلندی و توفیق می طلبیم.

غرض نقشی است که از ما بازماند/ که گیتی را نمی‌بینم بقایی

امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:

هادی آشتیانی، پیام ابراهیم پور، سیدکاظم احمدزاده، سیدعلی احمدی، احمد اکبرنژاد، عبدالرضا امیراحمدی، علی اهرابی نیا، ملیحه بسطامی، رسالت بوذری، فرزاد حسنی، محمدرضا حسینیان، امیرحسین خرمشاهی، سیدمحمود رضوی، سیدمجید رکنی، مهدی ریاحی، حسن سلطانی، محمد سلوکی، نجم الدین شریعتی، شهرام شکیبا، محمدرضا شهیدی فرد، محمد صوفی، منصور ضابطیان، سیدعلی ضیاء، سعید عباسی، مجید عباسی، مسعود فروتن، یونس قاسمی، محمدرضا گنجی، مژده لواسانی، امیرحسین مدرس، سیدرامین موسوی، سیدمصطفی موسوی، حسین مولایی، سیدغلامرضا میرحسینی، آزاده نامداری، فرید نیکخواه آزاد، سیدکمال هاشم زاده، مجید یراق بافان.