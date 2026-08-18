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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۶

برگزاری همایش روز جهانی مسجد با محوریت «مسجد تراز» در سمنان

برگزاری همایش روز جهانی مسجد با محوریت «مسجد تراز» در سمنان

سمنان- مسئول رسیدگی به امور مساجد استان سمنان از برگزاری همایش روز جهانی مسجد با حضور مسئولان، ائمه جماعات، مدیران مساجد و فعالان فرهنگی با هدف تقویت نقش محوری مساجد خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی تشرعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همایش استانی روز جهانی مسجد روز شنبه ۳۱ مردادماه از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر با حضور مسئولان استانی، ائمه جماعات، مدیران مساجد و فعالان فرهنگی در مسجد پنج تن(ع) سمنان برگزار می‌شود.

وی با دعوت از عموم مردم، فعالان فرهنگی و متولیان مساجد استان سمنان برای حضور در این مراسم معنوی، افزود: تلاش داریم این همایش زمینه‌ساز گام‌های بلندتری در راستای آبادانی مادی و معنوی مساجد استان و تقویت نقش محوری آنها در جامعه اسلامی باشد.

مسئول رسیدگی به امور مساجد استان سمنان با اشاره به حضور مشاور راهبردی مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور در این همایش، بیان کرد: نقش مسجد در انقلاب اسلامی، مسجدمحوری در تحقق مردمی‌سازی امور و تقویت ارکان مسجد به‌عنوان مراکز نشاط معنوی و اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

تشرعی با تأکید بر جایگاه مساجد در جامعه اسلامی، گفت: مساجد همواره سنگرهای دفاع از ارزش‌ها و پناهگاه امن معنویت بوده‌اند و همایش روز جهانی مسجد فرصتی ارزشمند برای هم‌اندیشی ائمه جماعات، هیئت امنا و فعالان فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان است.

کد مطلب 6919825

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