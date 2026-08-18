به گزارش خبرنگار مهر، ادوگاوا رامپو نام مستعار تارو هیرای (۱۸۹۴-۱۹۶۵) بود که عموماً به عنوان بزرگترین نویسنده ژاپنی ژانر تعلیق و معمایی شناخته میشود. او رماننویس و نویسنده داستان کوتاه پرکاری بود. نام مستعار او که بسیار تحت تأثیر نویسندگانی مانند کانن دویل، چسترتون و ولز بود، برگردان ژاپنی نام ادگار آلن پو است. بسیاری از آثار او به فیلم تبدیل شدهاند. شاید معروفترین داستانهای ادوگارو در خارج از ژاپن «کرم ابریشم» و «صندلی انسانی» باشند.
ادوگاوا که در دوران تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه واسدا، مترجم آماتور آثار آرتور کانن دویل بود، شروع به انتشار داستانهای کارآگاهی و رمانهای ترسناک با عنوان «نی-سن دوکا» کرد. آثار او برای بزرگسالان اغلب شامل رویکردهای جزئینگر یا شوکهای ادبی کوتاه و تند بود که منجر به طبقهبندی ژانر ژاپنی پایدار «ero guro nansensu» شد. با این حال وی در مواجهه با طیفهای دیگر مخاطبان و یا سایر ژانرهای ادبی، مسیری متفاوت را در پیش گرفت.
در ایران هم رمانهای مختلفی از او مانند «شکار و تاریکی»، «اتاق قرمز»، «اهریمن جزیره متروک»، «مارمولک سیاه» و «جنایت مرموز دکتر مرا» ترجمه شده است. همچنین رمان «شکار و تاریکی» این نویسنده به سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی و با نام «چرکنویسهای یک قاتل» به شکل یک نمایش رادیویی شنیدنی درآمده است.
فرناز عقیلی این رمان را برای اجرای رادیویی اقتباس و تنظیم کرده است.
وحید منوچهری گوینده، نرگس موسیپور افکتور و مجید آیینه صدابردار این اثر هستند.
تهیهکنندگی نمایش رادیویی «چرکنویسهای یک قاتل» بر عهده مهدی نمینیمقدم بوده است.
در این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا ایوب آقاخانی، علی میلانی، مونا صفی، سعید سلطانی، معصومه عزیزمحمدی، محمد شریفی مقدم، نوشین حسنزاده، ماکان رضاییپور، امیر منوچهری، احمد هاشمی و رویا فلاحی به ایفای نقش پرداختهاند.
در نخستین قسمت از این نمایش میشنویم:
در توکیو و مجاور رودخانه سومیدا کشتیای در حال آمادهشدن برای حرکت است. پسری تلاش میکند تا بدون بلیت وارد کشتی شود اما مسئول کشتی جلوی او را میگیرد. در همین حال زنی از درون کشتی جیغ میکشد و جنازهای را نشان میدهد که در آب افتاده است.
ادوناوا که نویسنده ای موفق اما در حال ترک نشریه است با شون دی مشغول یک رقابت در جذب مخاطب است. ادوناوا سمت خود را به هوندا میسپارد. همچنین مدتی است که او نامههایی عجیب از یک زن که یکی از طرفدارانش است، دریافت میکند. ادوناوا در حال ترک شهر برای رفتن به یک ویلا برای اتمام رمانش است.
ادوناوا سرانجام یکی از نامههای زن را باز میکند. او متوجه شده است که زن از جاهایی که ادوناوا در آخر هفته میرود، خبر دارد.
هوندا با ادوناوا تماس میگیرد. تماس درست برقرار نمیشود. هوندا که خودرو ادوناوا را با خود برده است به شکلی غیرقابل فهم میگوید که در جاده گیر کرده است و نمیتواند ماشین را به موقع به ادو باز گرداند.
ادو به موزه میرود و در آنجا با یک زن مواجه میشود. او که مشکوک است آن زن همان طرفدار نامهنویس است او را به نوشیدن یک قهوه دعوت میکند. زن به او میگوید که باید شون دی را ببیند؛ او نام واقعی شون دی را میداند. نام آن زن شیکوزو اویاداما است و همسر تاجرش یک هفته پیش به قتل رسیده است.
چه کسی همسر شیکوزو را به قتل رسانده است؟ نویسنده آن نامهها کیست؟ ادوناوا چه خواهد کرد؟
باهم نخستین قسمت از نمایش رادیویی «چرکنویسهای یک قاتل» را با مدت زمان ۲۶ دقیقه و ۱۹ ثانیه میشنویم.
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