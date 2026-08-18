انتخاب شمشیربازان اعزامی به ناگویا با نظر «بائو»/محمد فتوحی بهترین است

محمد رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای حضور در بازی های آسیایی گفت: شنبه گذشته بازیکنان تست بدنسازی دادند و از یکشنبه هم در یزد مستقر شدند تا تمرینات شان را آغاز کنند. این اردو به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و طی آن همزمان روی بدنسازی و شمشیربازی بازیکنان کار می کنیم. از اردوی بعد اما بیشتر تمرکزمان روی شمشیربازی خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که «اینگونه عنوان شده بود که در امتداد اردوهای آماده سازی قبل و پیش از بازی های آسیایی هم یک مرحله اردو در ترکیه خواهید داشت. چرا به جای ترکیه در یزد اردو تشکیل شد؟»، گفت: می دانم که رایزنی هایی انجام شد و فدراسیون پیگیر است. به هر حال این اردو را داخلی تشکیل می دهیم. طبق برنامه اردوی بعد هم داخلی خواهد بود.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر همچنین در مورد ترکیب این تیم برای حضور در بازی های آسیایی که با حضور علی پاکدامن، محمد فتوحی، طاها کارگرپور و نیما زاهدی نهایی شده است، گفت: این ترکیب را برای اعزام به ناگویا قطعی کرده ایم اما امکان جابه جایی وجود دارد و حتی به همین منظور گزینه های رزرو را هم مشخص کرده ایم. نیما آقایی و حسام مرادی بازیکنان ذخیره هستند که در صورت کنار رفتن یکی از بازیکنان ترکیب اصلی، به ترتیب جایگزین می شود. در صورت آسیب دیدگی یا اینکه طی مدت زمان باقی مانده تا بازی های آسیایی بازیکنی از عملکرد رضایت بخش فاصله بگیرد، این جابه جایی انجام می شود.

رهبری همچنین در مورد بازیکنانی که در بخش انفرادی بازی های آسیایی بازی خواهند کرد، گفت: علی پاکدامن که قطعا در بخش انفرادی بازی می کند. گزینه دوم را از میان محمد فتوحی و طاها کارگرپور انتخاب می کنیم. در بخش تیمی که با هر چهار بازیکن شرکت می کنیم اما اینکه اولویت حضور روی پیست با چه نفراتی باشد هنوز نهایی نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی که در رابطه با محمد فتوحی مطرح شد مبنی بر اینکه «فتوحی در رویدادهای اخیر اصلا عملکرد قابل قبولی نداشته و همین مسئله انتقاداتی را متوجه او کرده است که خودش هم آنها را تائید می کند. با این اوصاف چرا مجدد از این بازیکن در ترکیب اعزامی به ناگویا استفاده می کنید؟»، گفت: اگر علی پاکدامن که ایران نیست و در آمریکا پیگیر تمریناتش است را نادیده بگیریم، محمد فتوحی بهترین شمشیرباز داخلی ایران در اسلحه سابر به حساب می آید.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در این رابطه ادامه داد: تاکنون چند مرحله انتخابی داشته ایم و در هر مرحله فتوحی بهترین بازیکن بوده است. او نفر اول در میان بازیکنان داخلی - به غیر از پاکدامن- است و با نفرات دوم، سوم و چهارم را با اختلاف ضربه بالا شکست می دهد. درست است که در رویدادهای اخیر عملکرد قابل قبولی نداشته اما وقتی ملاک ما انتخاب برترین ها است نمی توانیم او را نادیده بگیریم صرفا به خاطر اینکه چندین سال است که در تیم ملی حضور دارد، این دور از انصاف است.

رهبری همچنین در پاسخ به این پرسش که «ترکیب اعزامی به ناگویا با چه ملاک و معیاری انتخاب شده است؟»، تصریح کرد: همانطور که گفتم تاکنون چند مرحله انتخابی داشته ایم. با در نظر گرفتن عملکرد و امتیاز بازیکنان در همه این رقابت هایی که تاکنون داشته ایم، به این ترکیب رسیده ایم. فتوحی، کارگرپور و زاهدی همراه با آقایی و مرادی که بازیکنان رزرو به حساب می آیند، بر اساس رقابت های انتخابی برگزار شده به ترتیب نفرات اول تا پنجم به حساب می آیند.

وی همچنین در مورد علی پاکدامن که بدون شرکت در رقابت های انتخابی وارد ترکیب اعزامی به ناگویا شد، گفت: پاکدامن به خاطر حضور در خارج از کشور در رقابت های انتخابی شرکت نداشت اما سابقه و عملکرد او، گویای شرایطش است. در واقع پاکدامن را به صورت مستقیم و بدون نیاز به انتخابی در ترکیب قرار دادیم.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی در مورد «کریستین بائو» که در کمپ های ایتالیا و ترکیه کنار ملی پوشان ایران بود و اینکه «در انتخاب ترکیب نهایی نظر این مربی فرانسوی هم اعمال شده است؟»، گفت: برای انتخاب ترکیب با او همفکری و مشورت لازم را داشتیم. در اردوی ترکیه در این زمینه با او صحبت هایی انجام شد، البته این مربی نمی خواست از بازیکنان جوان در ترکیب نهایی استفاده کند اما توضیح دادیم که مبنای کارمان جوانگرایی است. بر این اساس در مورد این ترکیب ۴ نفره به جمع بندی رسیدیم.

رهبری در مورد اینکه ایا «کریستین بائو» تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر را در بازی های آسیایی همراهی می کند اظهار بی اطلاعی کرد اما در پاسخ به این پرسش که «حضور این مربی در دو گمپ اخیر برای شمشیربازی ایران تاثیرگذار بوده است؟»، گفت: به هر حال چندماه است که با سبک این مربی کار می کنیم چه در اردوهایی که حضور داشته است و چه نبوده است. به زمان بیشتری نیاز است تا از تغییر سبک ایجاد شده در تمرینات به نتیجه بگیریم.

«در صورتیکه بائو تیم ملی شمشیربازی را در ناگویا همراهی کند، او سرمربی خواهد بود یا کماکان این مسئولیت با شما است؟»، رهبری در پاسخ به این پرسش گفت: وارد این جزئیات نمی شوم چون اصلا برایم اهمیتی ندارد. صحبتی هم تا به امروز نداشته ام . مهم این است که کنار تیم باشم و کمک حال.