احداث بزرگراه پونل – آستارا تسریع شود/ چوکا بزرگترین کارخانه خاورمیانه

محمود شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از طولانی شدن ساخت بزرگراه پونل - آستارا افزود: این مسیر به یک کشتارگاه تبدیل شده است.

وی همچنین قدمت این بزرگراه 175 کیلومتری را افزون بر 10 سال اعلام کرد و اظهارداشت: با توجه به وضعیت اقتصادی خوب کشور در دولت های گذشته عدم بهره برداری این پروژه تاکنون به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی گفت: تردد در این مسیر به ویژه در ایام تعطیلات سال بسیار زیاد است بنابراین مسئولان باید در تسریع ساخت پروژه مزبور تلاش مضاعف داشته باشند.

وی در ادامه از ایجاد خانه دوم ملت در تالش بزرگ خبر داد و افزود: تمامی نخبگان جامعه را باید در راستای توسعه شهرستان بسیج کرد و به این منظور 18 کارگروه در سطح شهرستان تشکیل شده است.

وی اظهارداشت: کارگروه های متفاوتی در منطقه تشکیل شده تا بر اساس این کارگروه ها مشکلات مردم رفع شود یکی از این کارگروه ها به نام فقرزدایی است.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: تالش بزرگ از سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال تشکیل شده و از حیث توانمندی در ایران بی نظیر هستند.

وی همچنین با بیان اینکه گیلان رتبه دوم یا سوم نرخ بیکاری در کشور را دارد، افزود: شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال بیشتر نرخ بیکاری را در بین شهرستان های استان دارند.

شکری اظهارداشت: با توجه به استعداد و توانمندی زیاد منطقه نباید فقر و محرومیت در تالش بزرگ باشد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چوکا بزرگترین کارخانه خاورمیانه است بر لزوم توسعه روز افزون این واحد مهم اقتصادی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: توانمندی نیروی انسانی شهرستان تالش بسیار بالا است با این توانمندی ها می توان تالش بزرگ را به جایگاه واقعی خود رساند.